Combate à evasão fiscal é opção de política pública, diz francês especialista em grandes fortunas

O economista francês Gabriel Zucman, de 36 anos, é o novo vencedor da prestigiosa medalha John Bates Clark, concedida pela American Economics Association a jovens economistas promissores. Zucman, discípulo de Thomas Piketty, foi recompensado por seus trabalhos sobre a evasão fiscal e o aumento da desigualdade no mundo. Em entrevista exclusiva à RFI, ele analisa os avanços recentes nessas áreas e oferece várias ideias para uma maior justiça social.

Entrevista concedida a Bruno Faure, da RFI

Zucman defendeu há 10 anos a tese Três ensaios sobre a distribuição global de fortunas, dirigida por Piketty, na Paris School of Economics (PSE). Foi professor na London School of Economics, antes de se instalar nos Estados Unidos, onde leciona na Universidade da Califórnia. Em 2017, seu livro A riqueza oculta das nações: investigação de paraísos fiscais se tornou um best-seller.

Ao vencer a medalha John Bates Clark – quase sempre atribuída a economistas americanos –, o francês junta-se a grandes nomes dos estudos econômicos como James Tobin, Joseph Stiglitz, Milton Friedman ou, mais recentemente, a franco-americana Esther Duflo, Prêmio Nobel de Economia em 2019.

Atribuída pela Associação Econômica Americana, a Medalha John Bates Clark distingue um economista com menos de quarenta anos que tenha contribuído significativamente para o pensamento e conhecimento econômico.

RFI: O que significa ser um "encanador da justiça social", como você se define?

Gabriel Zucman: Gosto muito dessa metáfora, que na verdade peguei emprestada de Esther Duflo. Acho que se aplica particularmente bem ao meu campo. No sistema tributário, há vazamentos, otimização, evasão fiscal, e é nesse contexto que os economistas podem ser úteis: para ajudar a mostrar como as reformas podem funcionar.

Como?

Há uma demanda democrática do público em geral e dos tomadores de decisão públicos em todo o mundo para encontrar soluções para os problemas que documentei, de evasão fiscal por grandes fortunas e otimização fiscal por corporações multinacionais. Avanços significativos foram feitos nessa área nos últimos 10 ou 15 anos. Quando comecei a trabalhar nessas questões, na época da crise financeira de 2008, não havia troca de informações bancárias entre paraísos fiscais e autoridades fiscais estrangeiras. Desde 2017-2018, as instituições financeiras em quase todos os paraísos fiscais são obrigadas a enviar informações automaticamente todos os anos sobre as contas de seus clientes não residentes, o valor de suas fortunas, os rendimentos que recebem em suas contas offshore.

O que isso muda?

É uma quebra muito importante do sigilo bancário, que antes prevalecia – ainda que isso não resolva todo o problema, longe disso. Ainda existe uma opacidade financeira considerável, com a proliferação de empresas de fachada, trusts, mecanismos de ocultação de ativos. É preciso ir além do que existe hoje. Uma ideia que defendo há bastante tempo é criar um cadastro financeiro à semelhança dos cadastros imobiliários que existem em quase todos os países, para identificar a detenção de ativos financeiros. A evasão fiscal não é uma lei da natureza como a existência de estrelas no céu. Lutar contra ela é uma opção de política pública.

Como controlar as criptomoedas, que escapam dos bancos tradicionais?

Tudo depende do que fizermos em termos de regulação financeira e fiscal. Não há nada inerente à tecnologia criptográfica que deva, em princípio, facilitar a evasão fiscal. Todos os detentores de criptomoedas estão registrados no blockchain. Hoje, é tolerado que eles mantenham esses ativos em total ou quase total anonimato. Mas, como tudo é registrado, também poderíamos impor padrões de transparência, forçar os intermediários da indústria criptográfica a divulgar a identidade dos beneficiários que gerenciam. É uma escolha que nos pertence coletivamente.

E a ascensão de Dubai como centro financeiro?

Não há realmente nenhuma razão para tratar alguns países de maneira diferente de outros territórios. É preciso uma abordagem holística abrangente, que busque estabelecer transparência em todos os tipos de ativos. Por exemplo, há um número de pessoas muito ricas em todo o mundo que possuem imóveis em Dubai, muitas vezes não declarados, que às vezes podem fazer parte de um processo de lavagem e recebimento de dinheiro.

No entanto, cabe ao mundo inteiro estabelecer padrões sem visar um território em detrimento de outro. Uma abordagem baseada em lista não parece particularmente relevante para mim. Devemos ter regras que se apliquem a todos, a todos os países e a todos os contribuintes, da mesma forma.

As práticas dos grandes bancos realmente mudaram desde 2008? O Crédit Suisse acaba de ser acusado de cumplicidade de evasão fiscal em um relatório do Senado dos Estados Unidos.

De fato, este é o principal limite das novas formas de cooperação internacional que surgiram nos últimos anos e, em especial, a troca automática de informações bancárias. Eles contam com a boa vontade e honestidade dos banqueiros offshore. Em termos concretos, eles dizem: “por favor, forneça-nos todas as informações sobre os seus clientes".

A maioria dos banqueiros é honesta e respeita as normas internacionais. Mas há também alguns que durante décadas ajudaram seus clientes a esconder suas fortunas carregando diamantes em tubos de pasta de dente ou disfarçando extratos de contas em revistas esportivas. Eles ainda estavam dispostos a ir muito longe na assistência ativa à evasão fiscal. Confiar 100% na boa vontade dessas pessoas para implementar adequadamente o espírito dos regulamentos internacionais é um pouco ingênuo e provavelmente um pouco limitado. Por isso, precisamos de formas de verificação que vão além e independem das informações fornecidas por esses atores.

Além do controle e da transparência, a outra grande alavanca tributária em nível global é o imposto mínimo sobre lucros de multinacionais, endossado por mais de 140 países e territórios da OCDE.

Este é um progresso real na regulamentação da globalização. É a primeira vez que existe um acordo internacional que estabelece um limite mínimo das taxas de imposto, que diz que para certas formas de rendimento – neste caso, os lucros das multinacionais – as taxas efetivas não devem poder cair abaixo de 15%. No entanto, isso é muito insuficiente.

Na França, por exemplo, todas as categorias sociais pagam mais ou menos 50% de sua renda em impostos. Os atores econômicos mais poderosos, como as empresas multinacionais que se beneficiaram da globalização, consideram que 15% é suficiente. É difícil para a população aceitar.

Outro problema é que a tomada de decisões em nível internacional leva uma eternidade.

Sim, o progresso é muito lento. Em 1º de janeiro de 2024, ainda haverá a implementação do imposto mínimo de 15% na União Europeia e em alguns países como Reino Unido, Japão, Canadá etc. O grande país que ainda falta é os Estados Unidos. O Congresso americano, de maioria republicana, ainda não ratificou esse acordo. Devemos tentar acelerá-lo nos próximos anos.

Uma política fiscal mais agressiva se torna ainda mais essencial em tempos de crise econômica?

De fato, estamos em um período pós-coronavírus, pós-crise de energia, em que as dívidas públicas atingiram patamares elevados, com juros em alta. Há, portanto, necessidade de consolidação dos orçamentos e de procura de receitas fiscais adicionais. Simplesmente, a pergunta é: onde? Parece-me que o mais lógico é começar por procurá-los junto dos contribuintes que têm taxas efetivas de tributação particularmente baixas, seja porque conseguem fugir dos impostos transferindo os seus lucros para paraísos fiscais, como as empresas multinacionais, seja porque se beneficiam de brechas fiscais ou certos limites de imposto de renda, como grandes fortunas. Se há um esforço a ser feito, devemos começar pedindo a esses agentes econômicos que paguem mais e se aproximem do padrão que vale para os demais.

Tributar os mais ricos é uma ideia que está na moda. Você assinou um texto com personalidades europeias a favor de um imposto sobre a riqueza para os ultrarricos participarem da transição ecológica e social. E no Fórum Econômico de Davos, os milionários pediram que eles mesmos sejam obrigados a pagar mais impostos. É uma esperança?

Não é propriamente uma fonte de esperança, porque não acho que cabe a categorias de contribuintes determinar quais devem ser as taxas de imposto, suas ou de terceiros. Deve ser o resultado da deliberação democrática mais inclusiva possível. Mas trata-se de uma consciência crescente das injustiças fiscais que caracterizam nossos sistemas econômicos contemporâneos. E desse ponto de vista, é um desenvolvimento positivo.

Outra questão central nessa luta contra a desigualdade, principalmente neste período de inflação, são os salários. Nos Estados Unidos, Bernie Sanders propõe um salário mínimo de US$ 17 por hora. Desde que Joe Biden chegou ao poder, os pobres vivem melhor?

De fato, se olharmos para a evolução da economia americana ao longo dos últimos anos, verificamos um ligeiro aumento dos salários de baixa renda, o que é uma ruptura com a situação desde os anos 1980 e de décadas de aumento quase nulo dos salários. No entanto, Bernie Sanders tem toda a razão porque esses pesados ​​problemas estruturais dos Estados Unidos não estão resolvidos. Não houve nenhum progresso desde o início do governo Biden.

O salário mínimo federal nos Estados Unidos é de $ 7,25 a hora desde 2008 – e não mudou um dólar desde então. Portanto, ainda faz 15 anos, apesar de toda a inflação, que o salário mínimo está bloqueado, o que é realmente insustentável hoje.

