Grupo francês Casino anuncia renegociação da dívida e ações despencam na Bolsa de Paris

O grupo francês Casino anunciou, nesta-feira (26), a abertura de um procedimento que permitirá a negociação de sua dívida com seus credores, estimada em € 6,4 bilhões até o final de dezembro de 2022. Deste total, € 5,5 bilhões estão relacionados à sua atividade na França.

A empresa deve reembolsar cerca de € 3 bilhões nos próximos dois anos. O período de conciliação deve durar quatro meses.

O Casino também divulgou um acordo para ceder uma centena de supermercados ao grupo francês de distribuição "Les Mousquetaires" (Os Mosqueteiros), que detém o Intermarché, terceiro maior do setor na França.

A abertura da renegociação das dívidas ocorreu após o anúncio de uma decisão do Tribunal do Comércio de Paris, nesta quinta-feira (25).

"O Presidente do Tribunal do Comércio de Paris decidiu abrir um procedimento de conciliação em benefício do Casino e de suas filiais, que incluem o Monoprix e Franprix, por uma duração inicial de quatro meses, que pode ser prorrogada por um mês", anunciou o grupo francês em um comunicado.

O procedimento anunciado nesta sexta-feira permitirá a conclusão de um acordo com seus credores que não exclui uma potencial reestruturação de sua dívida.

Segundo a empresa, "ele envolve apenas a dívida financeira da empresa" e de certas filiais, e não terá "nenhuma incidência sobre as relações do grupo com seus parceiros operacionais, como fornecedores e assalariados".

O processo de reestruturação coloca na berlinda o CEO o Casino, Jean-Charles Naouri, que ficou conhecido no Brasil há 10 anos, em meio ao embate com o empresário Abílio Diniz pela aquisição do Grupo Pão de Acúcar.

Queda das ações

O anúncio já era aguardado desde que o grupo pediu a suspensão da cotação de suas ações "à espera da publicação de um comunicado e até nova ordem". Nesta sexta-feira, as ações da empresa voltaram a ser cotadas na Bolsa de Paris, onde registraram queda de 9,62%, e negociadas € 6,1 por volta das 9h10 da manhã pelo horário local.

O Grupo Casino emprega mais de 50 mil pessoas na França e 200 mil no mundo, e tem tentado controlar seu endividamento junto a bancos franceses e fundos especulativos, mas sem sucesso.

O Casino também não consegue pagar os dividendos a seus acionistas, como o grupo Rallye, o maior deles, que precisa dos recursos para pagar seu plano de reestruturação, aprovado em 2020.

Negociações devem acabar em maio

A empresa também desperta o interesse de bilionários como o tcheco Daniel Kretinsky e do grupo de distruibuição Teract, cujo acionista majoritário é o gigante da agroalimentação InVivo.

Em paralelo à abertura da conciliação, o Casino anunciou, em outro comunicado, o acordo com o Intermarché. Ele prevê a cessão de mais de uma centena de pontos de venda, incluindo hipermercados e lojas que representam, no total, € 1,15 bilhão do volume de vendas.

O procedimento deverá ter o acordo das instâncias representativas e das autoridades competentes e acontecerá em duas etapas.

As primeiras cessões acontecerão até o fim do ano e representam € 600 milhões. As que virão em seguida, avaliadas em € 550 milhões, "serão feitas a pedido do Intermarché, e no mais tardar em um prazo de três anos, que poderá ser acelerado pelo grupo Casino".

Ampliação da rede

Para o Intermarché, a negociação permitirá ampliar sua rede. Para o Casino, o interesse é se concentrar em regiões prioritárias, como Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Île-de-France, onde está a capital Paris.

Segundo o grupo, após a assinatura dos acordos, o grupo Les Mousquetaires faria um "primeiro pagamento de € 100 milhões, que seria deduzido do preço definitivo calculado sobre o valor de mercado dos ativos."

O Intermarché pretende transformar alguns de seus supermercados em lojas de desconto Netto e se compremete a adquirir, caso o Casino faça a demanda em um prazo de três anos, pontos que representam € 500 milhões em volume de vendas.

(Com informações da AFP)

