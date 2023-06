CEO do Casino é solto após ficar sob custódia em inquérito sobre manipulação de preços e corrupção

O executivo Jean-Charles Naouri, que dirige o grupo francês desde 2005, foi interrogado nesta quinta-feira (1°) na sede da polícia judiciária parisiense, e liberado à noite em seguida, por falta de provas. A detenção gerou queda no preço das ações do Casino, que já enfrenta e um nível de endividamento que obriga a empresa a negociar uma conciliação com seus credores.

Jean-Charles Naouri já havia sido interrogado pela Brigada Financeira nesta quinta-feira de manhã. A polícia francesa busca entender seu envolvimento com Nicolas Miguet, ex-jornalista, empresário e consultor da Bolsa de Valores, já condenado por fraude e outros crimes.

O inquérito foi aberto em fevereiro de 2020 pela polícia financeira, que suspeita de "manipulação de preços organizada", "corrupção ativa e passiva", e "negociação com informações privilegiadas".

Os investigadores buscam indícios de que Miguet teria sido contratado por Naouri para manipular o mercado de capitais em benefício do Casino, entre setembro de 2018 e maio de 2019, além de sugerir e recomendar a compra de ações do grupo francês em seu jornal especializado em finanças.

Segundo a agência AFP, Naouri já esteve sob custódia no final de 2022 e foi interrogado sobre as mesmas acusações.

O caso vem à tona em meio a dificuldades financeiras encontradas pelo grupo, que anunciou no final de maio abertura de um procedimento que permitirá a negociação de sua dívida com seus credores, estimada em € 6,4 bilhões até o final de dezembro de 2022.

Esta não é a primeira vez que o CEO do grupo Casino enfrenta a Justiça. Ele já foi alvo de uma queixa de sua esposa, durante um processo de divórcio, que o acusou de violência psicólogica e estupro. O caso foi arquivado.

Jean-Charles Naouri também ficou conhecido no Brasil há 10 anos, por protagonizar uma disputa com o empresário Abílio Diniz pela aquisição do Grupo Pão de Acúcar.

O casino iniciou no final de maio uma negociação com seus credores AFP - JEFF PACHOUD

Queda na bolsa

A custódia do CEO, uma prática considerada rara na França, provocou uma queda "histórica" de 9,43% das ações do Casino na Bolsa, nesta quinta-feira. A ação do grupo agora vale pouco mais de € 5, o que afeta diretamente o bolso de Naouri, o principal acionista do grupo desde 1992.

Nascido em 8 de março de 1949 em Bône, na Argélia, Naouri teve uma carreira trajetória brilhante na França. Após de passar por universidades renomadas, com a escola de Administração de Empresas ENA, considerada como um celeiro de futuros presidentes, ele se tornou inspetor de Finanças antes de integrar diferentes gabinetes ministeriais, entre 1982 e 1986.

(Com informações da AFP)

