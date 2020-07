Com lesão de Mbappé, PSG procura solução para substituir parceiro de Neymar na Liga dos Campeões

Com Kylian Mbappé lesionado e com dúvidas sobre quando ele estará recuperado, o Paris Saint-Germain (PSG) se depara com o dilema de aguardar o retorno a tempo de sua jovem estrela, que faz dupla com o brasileiro Neymar em campo, ou de criar possíveis alternativas para substituir o atacante, antes das quartas de final da Liga dos Campeões, em agosto.

O dilema começou na sexta-feira (24), quando Mbappé foi substituído após sofrer uma lesão numa entrada dura de um jogador do Saint-Etienne durante a final da Copa da França, vencida pelo PSG. O craque foi vítima de uma torção no tornozelo direito.

Desde o primeiro minuto do diagnóstico, Mbappé manteve uma atitude positiva, entre sorrisos durante a entrega do troféu da Copa e imagens otimistas nas redes sociais, para tranquilizar os torcedores. Mas o tempo estimado de afastamento é de cerca de três semanas e o jogador estará ausente nesta sexta-feira (31) na final da Copa da Liga, contra o Lyon, além do amistoso de 5 de agosto contra o Sochaux.

Esses dois jogos eram destinados a calibrar o nível do PSG antes do duelo contra o Atalanta, no dia 12 de agosto, em Lisboa, no jogo único das quartas de final da Liga dos Campeões. Mas a efetiva dupla Mbappé-Neymar parece por enquanto ameaçada para o confronto contra a equipe italiana, uma das sensações do futebol europeu nesta temporada.

"Se Mbappé não estiver, tem Neymar"

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, tem alternativas, embora elas não pareçam muito numerosas: ele pode manter o sistema com quatro jogadores claramente ofensivos e substituir Mbappé por Pablo Sarabia ou Eric Maxim Choupo-Moting, ou mudar o desenho tático e adicionar um meia num esquema de 4-3-3.

"Se Mbappé não estiver, existe Neymar. Se Neymar não está, há (Mauro) Icardi. Se Icardi não está, há (Ángel) Di María. Este Paris Saint-Germain tem muitos bons jogadores. A ausência de um jogador não é suficiente para enfraquecê-lo", afirmou o técnico do Lyon, Rudi Garcia, próximo adversário da equipe parisiense.

No entanto, Garcia não incluiu em sua lista o espanhol Pablo Sarabia (28 anos), que sem fazer muito barulho, mostrou seu talento nas oportunidades que teve. Apesar do status de 'substituto de luxo', o ex-atacante do Sevilha foi decisivo em várias ocasiões, com 14 gols levando em consideração todas as competições pouco antes da pandemia de Covid-19 interromper o futebol francês em março.

Marquinhos no meio de campo?

Há quem aposte em uma mudança de esquema, com Marquinhos no meio de campo. Durante a primeira parte da temporada, o zagueiro brasileiro atuou como meia num esquema de 4-3-3, com o qual o PSG aumentou o equilíbrio de suas linhas em jogos importantes.

Com um potencial ofensivo reduzido pelas dúvidas de Mbappé e a ausência de Di María, suspenso para o confronto nas quartas de final da Liga dos Campeões, Tuchel pode optar pela 'via Marquinhos' no centro, sabendo que a dupla de zaga Thiago Silva e Presnel Kimpembe dá garantias na defesa.

Agora, o PSG ainda tem dois jogos, um oficial e outro amistoso, para testar seu 'plano B' antes de viajar para Portugal para o maior desafio da temporada.

(Com informações da AFP)

