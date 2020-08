Torcedores do PSG esquecem pandemia, se aglomeram nas ruas, e preocupam autoridades para final da Liga

Torcedores celebram a vitória do Paris Saint-Germain sobre o RB Leipzig e esquecem o contexto de crise sanitária REUTERS - CHARLES PLATIAU

Texto por: RFI 3 min

A vitória do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o RB Leipzig, da Alemanha, por 3 a 0, nesta terça-feira (18), no estádio da Luz, em Lisboa, carimbou o passaporte do time parisiense para a final da Liga dos Campeões. Mas a vitória provocou aglomerações nas ruas de Paris. Em pleno contexto de crise sanitária, com os eventos públicos limitados na França para evitar uma segunda onda da pandemia de Covid-19, a polícia teve que intervir. As autoridades temem novos incidentes no dia da final e a ministra francesa dos Esportes apela ao “civismo” da população.