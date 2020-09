Neymar e outros jogadores do PSG testam positivo para Covid-19, diz imprensa francesa

Neymar testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (2), ao voltar de Ibiza, na Espanha, onde foi passar as férias depois da final da Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain confirmou três casos positivos de Covid-19 após testes realizados na manhã desta quarta-feira (2). A notícia foi divulgada pelo site do diário esportivo francês L'Équipe. Segundo o jornal, além de Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria estão infectados.

Os três jogadores estavam voltando de Ibiza (Espanha), onde o vírus está circulando ativamente no momento. Como muitos de seus companheiros de equipe, eles passaram parte de suas férias no balneário após a final da Liga dos Campeões, jogo que perderam para o Bayer de Munique por 1x0, no último dia 23 de agosto.

Neymar, Paredes e Di Maria farão uma quarentena de uma semana. O próximo encontro do PSG está marcado para 10 de setembro, contra Lens, em um jogo no final da segunda jornada da Liga 1. Por enquanto, esta partida não está ameaçada. Quatro casos nos oito dias que antecedem o jogo podem resultar em adiamento.

Até o momento, nem o PSG nem o jogador Neymar se pronunciaram sobre o resultado dos testes para a Covid-19.

