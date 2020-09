Liga de Futebol Profissional da França vai investigar acusação de racismo feita por Neymar

Os jogadores Neymar e Gonzalez brigaram no jogo entre o PSG e o Olympique de Marselha, no último domingo (13).

A polêmica em torno da troca de insultos entre Neymar e o espanhol Alvaro Gonzalez, no último domingo (13) continua. Na noite de quarta-feira (16), o brasileiro recebeu uma suspensão por duas partidas e a acusação de racismo que Neymar faz contra o jogador do Olympique de Marselha foi apresentada à comissão de disciplina da Liga de Futebol Profissional da França, que abriu uma investigação.

Por enquanto, a comissão de disciplina afirma que continua a analisar as imagens da partida de domingo entre o time de Marselha e o Paris Saint-Germain, antes de anunciar sua decisão. Neymar afirma que Alvaro Gonzalez o chamou de "mono", que significa "macaco" em espanhol. O brasileiro diz que esse foi o motivo por ter, em seguida, agredido fisicamente o atleta do Olympique de Marselha, o que resultou em sua expulsão do jogo.

Nesta semana, a polêmica engrossou quando o canal de TV espanhol Gol divulgou novas imagens da briga entre Neymar e Alvaro Gonzalez. Segundo jornalistas espanhóis, foi possível ouvir o atacante do PSG gritando insultos homofóbicos contra o jogador do Olympique de Marselha.

Entrevistado pelo jornal Le Parisien, Sébastien Deneux, presidente da comissão de disciplina da Liga de Futebol Profissional da França, declarou que a análise das imagens do jogo vai permitir determinar se há outros fatos, como insultos homofóbicos, que possam ter consequências no plano disciplinar para os dois campos.

SOS racismo denuncia a falta de ação de dirigentes

A acusação de Neymar mobiliza ativistas dos direitos humanos na França. Na quarta-feira, diante da sede da Federação Francesa de Futebol, membros da organização SOS Racismo se reuniram para denunciar "a falta de ação dos dirigentes do futebol francês".

Os militantes também criticam as declarações do presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, depois do jogo entre o Olympique de Marselha e o PSG. Em entrevista ao canal BFMTV, ele minimizou os fatos, afirmando que, durante uma partida, é normal haver altercações entre os atletas. "O fenômeno racista no esporte, e no futebol, em particular, não existe ou existe muito pouco", declarou o dirigente.

As afirmações enfureceram os defensores dos direitos humanos na França. Entrevistado pelo jornal Le Parisien, o presidente da organização SOS Racismo, Dominique Sopo, não esconde sua revolta. Segundo ele, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Le Graët, expressou "uma forma de tolerância ao racismo". Uma atitude que o ativista classifica de vergonhosa.

