Thiago Monteiro passa à terceira rodada de Roland Garros em melhor desempenho no torneio francês

O brasileiro Thiago Monteiro (89º do ranking ATP) avançou pela primeira vez à terceira rodada do torneio de Roland Garros ao derrotar nesta quinta-feira (1) o americano Marcos Girón (95º) por 7-6 (7/5), 6-4 e 6-1. Este é o melhor desempenho em um Grand Slam para Monteiro, que tinha como melhor resultado até agora a segunda rodada de Roland Garros em 2017.

Na primeira rodada, Monteiro, 26 anos, surpreendeu o georgiano Nikoloz Basilashvili (33º), também em três sets (7-5, 6-4 e 6-2). Na partida desta quinta-feira, o brasileiro concretizou cinco dos 12 break points a seu favor.

Monteiro disse que pôde fazer "um jogo tranquilo" e explorar bem as oportunidades em quadra pela mudança de jogo do adversário, que foi para trás na quadra e passou bolas altas. Com o mental bem preparado, o brasileiro afirma ter conseguido construir bem os pontos e executar na terra batida o que vem trabalhando nos treinos.

"O torneio está bem competitivo e estou me sentindo muito bem nesse aspecto", comentou o brasileiro em entrevista após a vitória sobre o adversário americano. "Venho confiante desde a semana passada e, com a sequência de duas vitórias contundentes, estou pronto para a próxima rodada, que será um grande desafio", enfatizou.

Na próxima etapa, Monteiro disputará uma vaga nas oitavas de final contra o vencedor do jogo entre o espanhol Albert Ramos (44º) e o húngaro Marton Fucsovics (61º).

No torneio feminino, a surpresa do dia foi a eliminação da tcheca Karolina Pliskova, segunda cabeça de chave, derrotada por Jelena Ostapenko (Letônia), campeã surpreendente da edição 2017, que venceu por 6-4 e 6-2.

