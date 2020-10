Tênis: Nadal vence Schwartzman e disputará a final de Roland Garros

O rei de Roland Garros Rafael Nadal (2º ATP) disputará a final neste domingo (11) após derrotar nesta sexta-feira o argentino Diego Schwartzman (14º); por 6-3, 6-3 e 7-6 (7-0), em 3 horas e 9 minutos de jogo.

Nadal, que se vencer no domingo igualará o recorde de Roger Federer de 20 Grand Slams, jogará com o vencedor do duelo entre Novak Djokovic (1º) e Stefanos Tsitsipas (6º).

"Rafa é Rafa e isso é Roland Garros, há uma história e temos que continuá-la", havia alertado seu técnico Carlos Moyá. O discípulo obedeceu, exceto em um terceiro set em que se complicou até resolver no 'tie break'.

"É um momento muito difícil e eu agradeço. Estar na final em Roland Garros é muito especial. Graças à minha família, que veio hoje, é um momento muito bonito para mim", disse Nadal ao final da partida.

A meteorologia deu uma trégua em Roland Garros, com uma tarde de sol e cerca de 17ºC. O espanhol não desperdiçou o presente, com uma exibição de gala perante o jogador que o venceu no saibro de Roma há três semanas.

