Iga Kwiatek, 19 anos, vence final de Roland Garros e ergue seu primeiro troféu na carreira

Iga Kwiatek venceu na tarde deste sábado a americana Sofia Kenin por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/1) e conquistou seu primeiro título na carreira. Aos 19 anos, a polonesa foi a grande sensação desta edição do Grand Slam francês e ergueu seu primeiro troféu sem ter perdido um set sequer, o que não acontecia nas quadras de Roland Garros há 13 anos.

Com a vitória fácil nesta final inédita, Kwiatek entra para a história em seu país e dá um salto no ranking, pois passa da 53ª posição para o Top 20, sendo a partir da semana que vem a 17ª melhor tenista do mundo.

Ainda na quadra, Iga Kwiatek mostrou estar muito emocionada com a conquista e também ao ser lembrada que era a mais jovem atleta a ganhar o torneio desde Monica Selles, em 1982, quando a alemã venceu com 18 anos e seis meses de idade.

Kwiatek e Kenin já haviam disputado um jogo no saibro parisiense no torneio de junior, em 2016. A polonesa levou a melhor, eliminou a americana nas oitavas e, neste reencontro, voltou a dominar a adversária, desta vez em uma final do torneio principal.

A sensação este ano do torneio começou o jogo da final com muita confiança e agressividade. Kwiatek abriu logo boa vantagem sobre Kenin, que esboçou uma reação, mas não o suficiente para ver a polonesa fechar em 6/4.

Sem esboçar nervosismo e mostrando muito autocontrole, Iga não deu chances para a americana, 23 anos e 6° do ranking, que buscava um segundo título de Grand Slam no ano, após a vitória no Australia Open. Sofia Kenin mostrava irritação com seus próprios erros e não teve forças para elevar seu nível de jogo, facilitando o trabalho da polonesa, que fechou o segundo set facilmente em 6/1.

