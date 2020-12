Jogadores do PSG e do Basaksehir deixam gramado após suposto insulto racista do 4° árbitro

O jogo entre o PSG e o Istambul Basaksehir no Parc des Princes foi interrompido ainda no primeiro tempo.

A partida entre o Paris Saint-Germain e o Istambul Basaksehir, disputada nesta terça-feira (8) no Parc dos Princes, em Paris, pela Liga dos Campeões foi interrompida após o 4° árbitro ser acusado de ter proferido um insulto racista contra um dos integrantes da comissão técnica do time turco. Os atletas deixaram o gramado, numa atitude inédita na competição. Houve tentativa da UEFA de reiniciar a partida, que acabou suspensa. O jogo será retomado nesta quarta-feira.

O incidente aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, integrantes do time turco mostraram revolta e num estádio vazio, ouvia-se Pierre Achille Webo, camaronês e membro da comissão técnica, acusar o 4° árbitro da partida, o romeno Sebastian Coltescu, de ter se referido a ele como “negro”.

A situação se complicou quando o juiz principal, alertado pelo seu assistente do comportamento do banco de reservas turco, decidiu expulsar Webo do gramado..O jogador reserva senegalês Demba Ba, do time turco, depois de discutir com Coltescu, pediu aos seus companheiros deixarem o gramado em protesto, decisão que ganhou apoio dos jogadores do time parisiense.

Neymar e o atacante francês Mbappé disseram ao juiz que não voltariam a jogar enquanto o 4° juiz não deixasse o campo. Depois de muita discussão entre atletas, arbitragem e dirigentes, os dois times abandonaram o gramado e voltaram aos vestiários...

Houve tentativa de negociação e a UEFA chegou a informar que o jogo iria ser retomada às 22h (pelo horário local), mas os jogadores do Istambul Basaksehir não concordaram em voltar ao campo.

Reação do presidente da Turquia

O incidente provocou uma grande comoção na Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan condenou “com veemência” o suposto insulto racista atribuído ao juiz assistente. “Condeno com veemência os insultos racistas proferidos contra Pierre Webo, membro da comissão técnica do Basaksehir e estou convencido que a UEFA tomará as medidas cabíveis”, declarou por meio de uma rede social.

A UEFA anunciou a abertura de uma investigação para esclarecer o caso. A partida será retomada na noite desta quarta-feira, segundo decisão da entidade.

O PSG vai entrar em campo já classificado para a próxima fase da competição, devido à vitória de 3 a 2 do RB Leipzig contra o Manchester United. O resultado eliminou o time inglês que disputará a Liga Europa.

