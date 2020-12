Ato de jogadores do PSG e do Basaksehir marca tomada de consciência contra o racismo no esporte

A mobilização dos jogadores do PSG e do Basaksehir Istanbul contra o racismo está nas capas dos principais jornais franceses desta quinta-feira (10). Nem a vitória por 5 a 1 do time parisiense contra a equipe turca conseguiu roubar a cena neste momento histórico do futebol europeu.

Publicidade Leia mais

"Racismo, todos os jogadores protestam" é a manchete de capa do jornal Libération que exibe, em página inteira, a foto do atacante do PSG Kylian Mbappé, ajoelhado em campo, com o punho levantado. A manifestação dos 22 atletas e do juiz da partida foi a principal cena do jogo. A disputa foi retomada na quarta-feira (9) à noite, após ter sido interrompida na véspera pela mobilização dos dois times. Na terça-feira (8), os jogadores parisienses e turcos deixaram o gramado para protestar contra o insulto racista proferido pelo árbitro romeno Sebastian Coltescu contra o camaronês Pierre Achille Webo, membro da equipe técnica do Basaksehir.

Para Libération, o episódio foi "a gota d'água" para o futebol, esporte marcado por frequentes incidentes racistas. O diário lembra que essa não é a primeira vez que um acontecimento de caráter preconceituoso é registrado dentro de campo, e lista várias ocasiões em que jogadores, árbitros e torcedores foram protagonistas de casos de racismo. No entanto, com a visibilidade importante dos jogadores nas redes sociais - especialmente de estrelas do futebol, como Neymar, Mbappé e Griezmann, que têm milhares de seguidores - a questão está sob os holofotes e pode finalmente evoluir.

"A revolta dos jogadores"

Também na capa do jornal Le Parisien está a imagem dos atletas ajoelhados na noite de quarta-feira, com a manchete "Racismo: a revolta dos jogadores". "Será que finalmente haverá impedimento contra o racismo?", pergunta o diário. A matéria afirma que a decisão dos dois times de deixar o campo na terça-feira marca uma reviravolta na tomada de consciência contra o preconceito no esporte.

"PSG e Basaksehir de mãos dadas contra o racismo" é a manchete no jornal Le Figaro: "uma partida que entra para a história". O diário também destaca as afirmações de Neymar após o jogo de ontem. Em entrevista à rádio RMC, o brasileiro afirmou que o episódio de terça-feira é "inaceitável". Para ele, a atitude das duas equipes foi "perfeita". "Escolher uma solução extrema, realizar um gesto forte, é o que devemos fazer para tentar mudar o mundo", declarou Neymar.

Mobilização com origem nos EUA

Segundo o jornal La Croix, a reação dos jogadores do PSG e do Basaksehir reforça um movimento importante no esporte contra o racismo, que tem raízes nos Estados Unidos, após a fundação do movimento Black Lives Matter. O diário lembra que, embora a mobilização seja vista como inédita na Europa, atletas norte-americanos já vêm levantando essa bandeira há alguns anos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro