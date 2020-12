Vai ou fica? Novela sobre permanência de Neymar no PSG pode estar perto do fim

Neymar afirma está "muito feliz em Paris", tem uma boa relação com os colegas do PSG e que a ideia de ir embora não passa por sua cabeça.

O jornal Le Parisien desta sexta-feira (11) publica uma matéria sobre o futuro de Neymar no PSG. Segundo o diário, o clube está otimista sobre a renovação do contrato do jogador brasileiro, mas existem etapas a serem cumpridas antes que um acordo seja alcançado.

Publicidade Leia mais

Le Parisien afirma que essa é uma semana de glória para o PSG. A equipe foi aplaudida por seu ato coletivo contra o racismo, bateu o time turco Basaksehir por 5 a 1, garantiu o primeiro lugar em seu grupo na Liga dos Campeões e ainda viu o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, exibir seu otimismo sobre a renovação dos contratos de Neymar e de Kylian Mbappé.

Segundo ele, as negociações sobre a permanência no PSG das duas estrelas, cujos contratos terminam em 2022, estão em andamento. Al-Khelaifi diz que as conversas são confidenciais, mas garantiu à imprensa francesa que os dois atletas querem permanecer no plantel parisiense.

Para Mbappé, tudo parece mais simples e as negociações estão em um estado avançado, segundo indicou no último fim de semana o dirigente esportivo do PSG Leonardo. No entanto, para Neymar, essa foi a primeira vez que um dirigente citou com tanta veemência a possibilidade de sua permanência na capital francesa.

Le Parisien também destaca que o próprio atacante brasileiro deu sinais de que poderia renovar seu contrato com o PSG. Após a vitória sobre o Basaksehir, na quarta-feira (9), Neymar afirmou que está "muito feliz em Paris", que se sente bem na equipe, tem uma boa relação com os colegas, e que a ideia de ir embora não passa pela sua cabeça.

No entanto, o jornal pede cautela para que os torcedores do PSG ainda não comemorem a notícia. Le Parisien lembra que, no início de 2019, Neymar fez declarações similares, mas logo depois começou a pedir sua transferência ao Barcelona, um desejo que nunca escondeu.

Quem pode bancar Neymar?

A matéria salienta que o jogador brasileiro não deve se engajar caso o clube parisiense não lhe dê garantias sobre a competitividade da equipe para as próximas temporadas. Dentro desse contexto, Neymar articula para tentar trazer Messi ao PSG.

Mas, além disso, Le Parisien afirma que o ex-santista está consciente de que com um contrato de quase € 37 milhões por ano não vai encontrar facilmente um clube capaz de bancar a faraônica transferência e o salário que recebe hoje em Paris.

"Com exceção de poucos times ingleses, é difícil assumir tamanha carga financeira, mesmo para pesos pesados como o Barça ou Real Madrid", conclui a matéria.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro