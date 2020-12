Polonês Lewandowski e inglesa Bronze são escolhidos melhores jogadores do ano pela Fifa

Lewandowski nunca ganhou a Bola de Ouro, mas em um ano sem o prêmio mais célebre, a distinção oferecida pela Fifa tem um significado especial. O polonês concorria com o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

Máquina de fazer gols, o ex-jogador do Borussia Dortmund marcou 55 gols em 47 jogos neste ano pelo Bayern, 15 deles em dez jogos da Liga dos Campeões.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS