Atacante português marca para o Milan aos 6 segundos de jogo e quebra recorde

O atacante português Rafael Leão marcou o gol mais rápido da história da série A do Campeonato Italiano neste domingo (20). Leão precisou de apenas seis segundos para abrir o placar para o AC Milan contra o Sassuolo.

O jogador português de 21 anos quebrou um recorde que durava 20 anos. Desde o pontapé inicial da partida, logo após o apito do juiz no gramado do Sassuolo, em Reggio Emilia, a equipe do Milan avançou em linha reta na direção do gol do adversário.

Ao receber uma assistência do meio-campista turco Hakan Calhanoglu, Leão enviou a bola para o fundo da rede. O cronômetro do painel eletrônico do estádio marcava seis segundos do primeiro tempo.

Até a proeza de Leão, o gol mais rápido, segundo estatísticas da Liga Italiana de Futebol, era o de Paolo Poggi, que abriu o placar para o Piacenza contra a Fiorentina aos oito segundos de jogo, em 2 de dezembro de 2001.

O mais irônico é que Rafael Leão, que joga com mais frequência na lateral esquerda nesta temporada no Milan, estreou neste domingo na 13ª jornada do Campeonato Italiano devido à ausência prolongada de Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco sofre de dores musculares e seu substituto habitual, Ante Rebic, também está contundido.

