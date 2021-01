Dakar 2021: morre piloto francês vítima de acidente de moto

O piloto amador francês Pierre Cherpin foi hospitalizado no domingo durante a 7ª etapa do Dakar. Vítima de uma queda, ele sofreu um grave traumatismo craniano. AP - Jacky Naegelen

Texto por: Elcio Ramalho 3 min

Pierre Cherpin, de 52 anos, teve um grave traumatismo craniano depois de um acidente com sua moto no último domingo (10), e estava em coma artificial. Segundo a organização do Dakar 2021, Cherpin morreu durante sua transferência entre a Arábia Saudita e Paris. A notícia é divulgada horas antes da vitória do primeiro sul-americano a vencer na categoria motos, o argentino Kevin Benavides.