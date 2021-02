Jornal destaca ausência de Neymar no duelo contra o Barcelona pela Champions

Destaque do jonal Le Parisien para saída de campo de Neymar no confronto vencido por 1 a zero pelo PSG contra o Caen, pela Copa da França, na noite de quarta-feira (10).

O jornal Le Parisien desta quinta-feira (11) dedica duas páginas à saída de campo de Neymar na noite desta quarta-feira (10), no confronto que acabou em 1 a zero para o PSG contra o Caen, pela Copa da França. "Neymar, sombra de uma maldição" é a manchete da editoria de Esportes do jornal.

De acordo com o Le Parisien, Neymar costuma assistir os jogos da Copa da França de sua mansão em Yvelines, bairro nobre da região parisiense, ou do banco de reservas: ou ele está machucado, ou precisa descansar para uma partida ou uma competição mais importante.

Mas na noite de quarta-feira (10), o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, decidiu escalar o brasileiro como titular. De acordo com a reportagem do Le Parisien, "agora ele deve estar arrependido por ter feito essa escolha". No início do segundo tempo, o brasileiro sofreu uma dura entrada do defensor do Caen, Steve Yago. Neymar teve de ser substituído e saiu de campo cabisbaixo e mancando.

Depois do jogo, Pochettino explicou que Neymar foi atingido no músculo adutor da perna esquerda. O timing para esse incidente não é pouco positivo para o PSG: na próxima semana, o time tem duelo marcado com o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Le Parisien lembra que Angel di Maria também não poderá entrar em campo contra o Barça porque está lesionado. "Perder Neymar neste momento seria um duro golpe para o PSG e traria de volta as más lembranças das duas primeiras temporadas do brasileiro em Paris", afirma o jornal.

Segundo a matéria, a presença do número 10 em partidas importantes é essencial para o clube parisiense. Neymar sempre tem um bom desempenho em jogos decisivos, fazendo as redes balançarem e trazendo vitórias para o PSG.

Le Parisien também destaca que o encontro contra o Caen foi a sétima partida do brasileiro do total de 19 disputadas pelo PSG na Copa da França. A gravidade da lesão será avaliada nesta quinta-feira pela equipe médica do clube, mas, o jornal prevê que o número 10 não deve entrar em campo no sábado no jogo contra o Nice pela Liga 1.

Se Neymar for poupado para o confronto com o Barça, "suas pernas terão jogado menos de 90 minutos em duas semanas". E isso "realmente, não é o ideal", conclui a matéria do jornal Le Parisien.

