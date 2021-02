Décima contusão de Neymar desde sua chegada ao PSG prejudica imagem do jogador

A nova contusão de Neymar é tema de capa do jornal esportivo L'Équipe e do Le Parisien.

A lesão no adutor esquerdo que tirou Neymar da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na próxima terça-feira (16), e provavelmente do jogo de volta, em 10 de março, continua alimentando as críticas ao atacante na imprensa.

O jornal esportivo L'Équipe chama a atenção para a fragilidade de Neymar, que é impedido com frequência de jogar por conta de várias lesões. No total, são dez acumuladas, desde que o craque foi transferido do Barcelona para o PSG, em agosto de 2017. Neymar está entre as estrelas do futebol que passam mais tempo ausente do campo: 64 partidas ao todo, incluindo 34 encontros do PSG dos 103 agendados em quatro temporadas.

O atacante teve duas fraturas no quinto metatarso do pé direito, em fevereiro de 2018 e em janeiro de 2019. Acumulou, alternadamente, problemas nos adutores: em novembro de 2018, depois de um amistoso entre o Brasil e Camarões, e em outubro do ano passado, após uma vitória do PSG contra o Basaksehir (2-0).

L'Équipe faz uma comparação com outros jogadores. De acordo com o jornal, frágil como Neymar, há apenas o belga Eden Hazard (Real Madrid) e o francês Paul Pogba (Manchester United). No outro extremo, o polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) são jogadores poupados de contusões e que estiveram fora de pouquíssimos jogos com suas equipes. Já Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estiveram ausentes o mesmo número de disputas: apenas 12, considerando todas as competições.

Conclusão: os craques português e argentino jogam muito mais do que Neymar, compara o L'Équipe, principalmente na Liga dos Campeões. Com a ausência na terça-feira contra o Barça, será a oitava partida em que Neymar desfalcará o PSG na Champions.

"Maldição" e indisciplina

O jornal Le Parisien cita a suposta "maldição" que atingiria Neymar. "Mesmo tendo sofrido faltas no jogo contra o Caen, a contusão no adutor esquerdo de Neymar não é consequência de uma entrada do adversário Steeve Yago, três minutos mais cedo", declara o Le Parisien.

O jornal entrevista o fisiologista desportivo Jean-Bernard Fabre, e pede para ele analisar o novo ferimento do brasileiro, na sequência de uma gastroenterite e de seu aniversário. O especialista enumera algumas circunstâncias propícias: a baixa temperatura durante a partida, que favorece problemas musculares, falta de sono e provavelmente o consumo de bebida alcoólica durante a comemoração de seu aniversário. Mas, no caso de Neymar, tem outra coisa que não combina com o estatuto de craque.

"O que faz a diferença entre ele e os outros, como Messi e Cristiano Ronaldo, é que ambos nunca se machucam", observa Fabre. Ao comentar as qualidades de um atleta, o fisiologista diz: "tem aqueles que progridem ano após ano, capazes de gerenciar seus esforços com inteligência e se preparar corretamente, tendo compreendido que o corpo é seu instrumento de trabalho", comenta o entrevistado. O problema de Neymar é sua falta de disciplina em relação a uma vida saudável, conclui o especialista.

