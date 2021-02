Mbappé é nota "10" e goleada do PSG contra Barcelona é "um sonho", diz imprensa francesa

O francês Kylian Mbappé marcou três gols na vitória por 4-1 do PSG contra o Barcelona, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, realizado no estádio catalão Camp Nou.

Os jornais franceses desta quarta-feira (16) exultam com a vitória do PSG sobre o Barcelona no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Foi a noite de glória do jovem Kylian Mbappé, que fez três gols na vitória de 4 a 1 na casa do adversário.

L’Équipe, o principal jornal esportivo da França, estampou em sua manchete um elogio coletivo à equipe: "Galácticos", ilustrando a vitória histórica com uma foto em que Mbappé se livra do zagueiro catalão Gerard Piqué, que não teve fôlego nem pernas para frear a velocidade do atacante francês. "Olé Mbappé", escreveu o diário.

L'Équipe deu nota 9 ao camisa 7 do PSG, de longe o melhor em campo. O jogo de ontem foi o melhor já realizado pelo prodígio francês com as cores do PSG em gramados europeus, opina o jornal.

Com a ausência de Neymar e Ángel Di María, muito se esperava do jovem atacante de 22 anos e ele esteve à altura do desafio e das expectativas. A reportagem lembra que com os três gols de ontem, Mbappé chegou à marca de 111 gols com o PSG, superando o atacante português Pauleta. Ele se tornou o terceiro maior artilheiro do Paris Saint-Germain, atrás apenas do uruguaio Edinson Cavani (200) e do sueco Zlatan Ibrahimovic (156).

Para L’Équipe, Mbappé colocou o PSG em uma situação muito confortável para o jogo de volta no dia 10 de março, em Paris, quando o time poderá se dar ao luxo de perder por até 3 a 0 para o Barcelona ou se classificar para as quartas de final com algum outro placar que tenha três gols de diferença para o time catalão.

Se depois de impor uma humilhação ao Barcelona em pleno estádio Camp Nou o PSG não se classificar para a próxima fase da Champions, é melhor parar o futebol, escreveu um dos enviados do jornal a Barcelona. A famosa "remontada de março de 2017, na qual o clube catalão venceu o PSG por 6 a 1, conseguindo reverter o placar adverso de 4 a 0 na partida de ida, está prestes a ser superada.

Le Parisien foi ainda mais longe e deu nota 10 a Mbappé, chamado o atacante de verdadeiro "messias", em alusão ao nome do craque argentino Messi. Ele ofuscou completamente o jogador que já venceu seis troféus Bolas de Ouro, exclama o jornal. "Este Paris é mágico", escreve o Le Parisien, otimista com a possibilidade de eliminar o Barcelona e ficar com a vaga que está tão próxima e precisa apenas ser confirmada no jogo de volta dentro de três semanas. A manchete escolhida pelo diário, com uma foto de Mbappé comemorando um de seus gols no Camp Nou, resume o sentimento dos torcedores e do clube: "Como em um sonho".

"Nunca mais vou me esconder", diz Mbappé

“Nesta terça, uma equipe correu e a outra, não”, diz o jornal Libération. “Barça-PSG: Kylian Mbappé assina seu nome em uma obra coletiva”, destaca o texto. “Seis meses após perder a final da Liga dos Campeões em Lisboa, o Paris Saint-Germain arrasou o Barcelona (...), dominando todo o jogo”, frisa a reportagem. Sem Neymar ou Di María, os jogadores estavam concentrados e afinados, ressalta o Libération.

“Nunca mais na vida vou me esconder”, declarou Mbappé a uma rádio francesa logo após a partida. “Paris assombra Barcelona”, diz um dos títulos do Le Monde sobre a partida histórica para o time da capital. O jovem atacante também elogiou o novo treinador Mauricio Pochettino, que segundo Mbappé, deu sequência ao trabalho do técnico anterior, Thomas Tuchel, que levou a equipe à final da Champions na temporada passada.

A imprensa francesa também relatou o nervosismo no Barcelona, com o zagueiro Piqué e o atacante Antoine Griezmann batendo boca no primeiro tempo.

Os leitores do Le Figaro elegeram Mbappé como o "superstar" da partida. “Um jogo referência”, diz o jornal conservador. “Um jogo completo, bem-sucedido, controlado e finalmente sob a luz do talento de um homem, Kylian Mbappé, autor de três gols da vitória”, relata o Le Figaro. “Mas para permitir que o prodígio de Bondy [subúrbio de onde vem Mbappé] brilhasse, foi preciso uma verdadeira equipe por trás”, segundo Le Figaro”. “Os parisienses não baixaram a cabeça diante de Lionel Messi e companhia.”

O brasileiro Marquinhos, resumiu no final da partida, em entrevista à RMC Sport: “Hoje, mostramos que, quando queremos, quando jogamos em equipe, [de forma] compacta, unida, quando temos atitude e personalidade, podemos fazer coisas bonitas”.

