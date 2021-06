"Fico feliz em fazer parte da história do PSG", diz Formiga após conquista inédita do campeonato francês

Brasileira Formiga marcou a história do clube parisiense e termina sua passagem pelo PSG com um inédito título de campeã francesa, após vitória de 3 a 0 sobre o Dijon Fco na noite desta sexta-feira (4). A conquista pôs um fim à hegemonia de 14 anos do Lyon no futebol feminino do país.

“Sonhava com esse título, não só eu mas como todas as meninas, algumas que também estão de partida. Queria deixar algo de positivo para quem fica", disse em entrevista à RFI depois da festa preparada pelo clube ainda no gramado do estádio Jean Bouin, em Paris.

“Fico feliz em fazer parte da história deste clube e desse elenco maravilhoso. Não poderia ser diferente sair daqui com um título", acrescentou Formiga, que confessou ter ficado "ansiosa" para viver esse momento.

"Esse grupo mereceu esse título por tudo o que fizemos nesta temporada, houve muita entrega. Tivemos muitos problemas com contusão e com casos de Covid", lembrou a brasileira, que entrou apenas no final da partida decisiva contra o Dijon.

"Sou muito grata ao clube pela oportunidade que me deu, acreditanto que um dia esse título iria chegar e ele chegou hoje", completou, torcendo para que o PSG vença futuramente também a Champions League feminina. Nesta temporada o time parou na semifinal, eliminado pelo Barcelona.

Homenagem do clube

Apesar de muitas jogadoras deixarem o elenco parisiense ao final desta temporada, Formiga recebeu um carinho especial dos dirigentes e do clube. Nas arquibancadas vazias do estádio devido às medidas sanitárias contra a Covid na França, duas faixas homenageavam a jogadora.

"Formiga você foi formidável", dizia a primeira delas e logo abaixo o pedido: "Ganhe o título por nossas cores históricas".

Com 59 pontos, um a mais que o arquirrival Lyon, o PSG precisava de uma vitória contra o Dijon Fco na última rodada para levantar o troféu inédito e acabar com uma sequência de 14 títulos do Lyon.

Com Formiga no banco, poupada nos últimos jogos devido a uma pancada sofrida na cabeça, o PSG entrou em campo determinado e muito ofensivo.

Apesar de não criar muitas jogadas perigosas, o time chegou ao primeiro gol de pênalti, aos 8 minutos, após um lance de mão na bola na área de uma zagueira adversária. Sara Dabritz bateu bem e abriu o placar.

Pressionadas desde a saída de bola, as jogadoras do Dijon poucas vezes chegaram a ameaçar as donas da casa.

Apesar de outras chances claras ainda no primeiro tempo, o PSG só chegou ao segundo gol aos 15 da etapa final, em cobrança de escanteio. A goleira Mylene, que fez boas defesas, saiu mal e a capitã Irene Paredes completou livre de cabeça.

Com o jogo dominado e o título encaminhado, o treinador Olivier Echouafni colocou a brasileira Formiga em campo aos 39’, em substituição a Diani. A meio campista teve uma participação discreta, mas esteve em campo quando aos 44 minutos, em jogada pela direita, Jordyn Huitema aproveitou bem um cruzamento de Baltimore e selou o placar.

Com o resultado, o PSG chegou a 62 pontos, um a mais que o Lyon, que arrasou o Fleyry na última rodada (8x0), mas ficou atrás pela primeira vez das parisienses na classificação final.

A equipe feminina do PSG comemorou no gramado do estádio Jean Bouin a conquista inédita do troféu do campeonato francês. © Elcio Ramalho/RFI

Sonho com o ouro em Tóquio

Aos 43 anos, Formiga deixa o PSG depois de quatro temporadas, período em que comemorou também com a equipe o título de campeã da Copa da França, em 2018.

No começo do ano ela já tinha anunciado que deixaria a equipe para voltar ao Brasil e ficar mais próxima da família, principalmente da mãe, particularmente neste período de pandemia.

Mas a evolução do futebol feminino também pesou na sua decisão. “Passei muitos anos fora, mas agora o futebol feminino no Brasil está melhorando e o retorno de algumas jogadoras reforça ainda mais”, declarou.

Formiga confirmou que já fechou com um clube no Brasil, mas deve anunciar seu futuro profissional só na próxima semana. Sua preocupação imediata é estar na lista das jogadoras da seleção brasileira que irá iniciar os preparativos para as Olimpíadas de Tóquio.

“Eu espero o ouro, assim como foi hoje aqui. Tenho que mostrar meu trabalho para estar na equipe, mas eu espero fechar esse ano com uma medalha de ouro com a seleção", disse, esperançosa.

