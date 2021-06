Para comentaristas esportivos, França fez estreia "perfeita" na Eurocopa

Torcedores franceses assistem ao jogo da Eurocopa em que a França derroutou a Alemanha por 1 a 0, em 15 de junho de 2021. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: RFI 3 min

Para a imprensa francesa, a França confirmou em sua estreia na Eurocopa ser favorita ao título do torneio, apesar de não ter marcado gols endossados pela arbitragem no jogo de terça-feira (15) contra a Alemanha. "Os 'azuis' estrearam com perfeição", diz a edição desta quarta-feira (16) do jornal Le Figaro. "Foram convincentes", comenta o Le Parisien. "Jogaram como na Copa do Mundo", acrescenta o L'Equipe.