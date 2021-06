Eurocopa 2020: Hungria surpreende e empata com França

A seleção húngara surpreendeu a França ao arrancar um empate em 1 a 1 neste sábado (19), em jogo da segunda rodada do grupo F da Euro-2020, disputado em Budapeste, diante de sua torcida, que compareceu em peso ao Puskas Arena (56.000 espectadores).

Attila Fiola foi o herói da Hungria quando abriu o placar, após uma boa jogada com Roland Sallai, pouco antes do intervalo (45+2), enquanto o atacante Antoine Griezmann marcou o gol de empate francês no segundo tempo (66).

A atual campeã do mundo é provisoriamente líder do grupo F com 4 pontos, mas deve aguardar o resultado do duelo Portugal-Alemanha neste sábado, em Munique (13h00, horário de Brasília) para ver em que situação vai estar antes da terceira e última partida da fase de grupos, contra os portugueses.

A Hungria, com um ponto, ultrapassou a Alemanha e é momentaneamente a terceira do grupo, mantendo assim a esperança de chegar às oitavas de final.

