França e Portugal empatam e seguem nas oitavas de final da Eurocopa

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols para Portugal e bateu mais um recorde na sua carreira. Pool via REUTERS - LASZLO BALOGH

Texto por: RFI 3 min

A seleção francesa de futebol empatou com Portugal por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (23) em Budapeste, em um dos jogos mais esperados dessa fase da Eurocopa. A França, campeã mundial, entrou em campo já qualificada para as quartas de final. Mas os portugueses, vencedores da última Eurocopa, dependiam da vitória para avançar no torneio.