Ciclismo: Volta da França dá a largada na Bretanha sem favorito definido

A primeira etapa da prova, de 197,8 quilômetros, foi de Brest até Landerneau. Holandês Mathieu van der Poel, foi autorizado a utilizar, neste primeiro dia, uma camiseta nas cores vinho e amarelo, em homenagem ao seu avô Raymond Poulidor, uma das lendas da Volta da França. (26/06/2021) AP - Daniel Cole

Texto por: RFI 3 min

A competição ciclística mais charmosa do planeta deu a largada neste sábado (26). A 108ª edição da Volta da França iniciou no extremo noroeste do país, em Brest, e percorrerá o território francês pelas próximas três semanas.

O circuito acontece num contexto sanitário mais favorável do que em 2020, mas a ameaça da Covid-19 permanece, em meio à expansão da variante Delta do vírus. O campeão do mundo Julian Alaphilippe e os demais 183 ciclistas realizarão periodicamente testes para a doença. A largada contou com a presença do ex-presidente François Hollande. O atual, Emmanuel Macron, encorajou os competidores com uma mensagem pelo Twitter. A primeira etapa da prova, de 197,8 quilômetros, foi até Landerneau e ocorreu sob um tempo nublado, mas sem chuva. O público marcou presença, aproveitando que a epidemia está em baixa na região da Bretanha, com um índice de incidência de 15,6 casos de Covid por 100 mil habitantes. O uso de máscara pelos torcedores é recomendado e um certificado de vacinação ou um teste negativo para a doença são exigidos daqueles que desejam participar das largadas ou chegadas das provas. Homenagem a uma das lendas do ciclismo O resultado da Volta, desta vez menos montanhosa que nos anos anteriores, se mostra bastante incerto em 2021. Além de Alaphilippe, um dos favoritos é o holandês Mathieu van der Poel, cuja equipe Alpecin foi autorizada pela União Ciclista Internacional (UCI) a utilizar, neste primeiro dia, uma camiseta nas cores vinho e amarelo, em homenagem ao seu avô Raymond Poulidor, uma das lendas da Volta da França. Tradicionalmente, o vencedor de cada etapa e também da competição veste uma camiseta amarela. "Uma homenagem a um dos maiores nomes do ciclismo justifica uma exceção às regras", declarou a UCI. Poulidor, morto em 2019, subiu oito vezes no pódio da competição, mas nunca como "camiseta amarela", entre os anos 1960 e 1970. Em 2020, o esloveno Tadej Pogačar, da UAE Team Emirates, surpreendeu e venceu a prova. Ele também aparece como favorito desta vez, assim como o britânico Tao Geoghegan-Hart, vencedor do Giro d'Italia 2020, e o galês Geraint Thomas, que levantou o troféu da Volta da França em 2018. A competição terá 21 etapas, num total de 3.414 quilômetros até o trajeto final, encerrado em Paris, em 18 de julho.