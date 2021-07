Variante Delta leva Japão a decretar quarto estado de emergência, a duas semanas das Olimpíadas

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou nesta quinta-feira (8) a volta do estado de emergência no país contra a epidemia de coronavírus, a duas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A medida permanecerá válida durante as Olimpíadas, de 23 de julho a 8 de agosto.

“Declararemos estado de emergência em Tóquio”, disse Suga, durante uma reunião do governo sobre as medidas sanitárias no país.

Este é a quarta vez que a medida é decretada no Japão desde o início da pandemia. De acordo com a agência Kyodo, que cita um alto funcionário do governo, as Olimpíadas provavelmente serão disputadas sem a presença de público.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, acaba de desembarcar na capital japonesa e iniciou uma quarentena obrigatória de três dias. Não está descartado o endurecimento das restrições ao público durante os Jogos – as medidas serão revistas em uma reunião entre todas as partes envolvidas na organização do evento, incluindo o COI, Tóquio-2020 e as autoridades japonesas. Bach participará do encontro por videoconferência.

“O número de novos casos continua a subir em Tóquio”, afirmou Yasutoshi Nishimura, ministro encarregado da gestão da pandemia no país. “Com o aumento dos deslocamentos das pessoas, a variante Delta, mais contagiosa, representa agora 30% dos casos e este número deve aumentar”, preveniu.

Sequência de restrições

Os organizadores tomaram a decisão inédita em março de impedir a chegada de espectadores do exterior. Em junho, autorizaram a presença de espectadores locais, mas com 50% da capacidade do local e com um limite de 10.000 pessoas.

Recentemente, a possibilidade de as provas serem realizadas a portas fechadas passou a ser evocada, diante da piora da situação sanitária.

Nesta quarta-feira (7), as autoridades da capital japonesa comunicaram "o cancelamento" do revezamento da tocha olímpica nas vias públicas de Tóquio, dada a preocupação com o aumento de contágios por Covid-19. O revezamento da tocha olímpica terá início nesta sexta-feira (9), confirmou a prefeitura, mas, devido à pandemia, os trechos que deveriam ser realizados em vias públicas "foram cancelados". Apenas o trecho nas ilhas Ogasawara, um arquipélago remoto 1.000 km ao sul de Tóquio, seguirá conforme planejado.

Cobertura pela televisão

Cerimônias privadas serão realizadas para acender a tocha, em vez do revezamento habitual. Os eventos serão transmitidos ao vivo, e os telespectadores poderão assistir "no conforto de suas casas".

Na terça-feira, os organizadores dos Jogos e as autoridades japonesas pediram ao público que não acompanhe as provas de maratona e marcha atlética em Sapporo, no norte do país.

Cerca de 11.000 atletas são esperados nesses Jogos. Diferentes medidas rígidas foram impostas pelos organizadores para todos os participantes.

