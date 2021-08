Campeã olímpica, ginasta Rebeca Andrade faz história nos Jogos de Tóquio

A ginasta brasileira Rebeca Andrade levou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo (1º). A proeza foi no salto sobre a mesa. A paulista de Guarulhos se torna, assim, a primeira campeã olímpica da ginástica brasileira e a primeira a vencer duas medalhas numa mesma Olimpíada.

Rebeca já havia conquistado a prata na ginastica artística, e ainda tem mais uma final do solo pela frente, na segunda-feira (2). Neste domingo, com uma pontuação de 15.083, ela superou a americana Mykayla Skinner (prata) e a sul-coreano Yeo Seojeong (bronze).

"Eu estou muito feliz. Trabalhei bastante durante todo esse tempo. Não sei nem o que dizer. Realmente não foram os meus melhores saltos. Só que isso é ginástica, isso acontece, é do esporte", disse. "Mas tirei uma nota suficiente para me dar o primeiro lugar e estou muito feliz!", comemorou a campeã, em entrevista à Rede Globo, já com a medalha dourada no pescoço.

A ginasta superou lesões graves no joelho e cirurgias para conseguir a classificação a Tóquio-2020 e chegar ao maior momento de sua carreira nos Jogos Olímpicos. A última operação, em 2019, obrigou-a a ficar oito meses parada. Mas o adiamento dos Jogos de Tóquio-2020, devido à pandemia do coronavírus, lhe deu tempo para recuperar seu nível.

Em 2016, após a primeira operação, conquistou o ouro no salto na etapa do Mundial de Koper. Na Rio-2016, Rebeca havia conseguido apenas a 11ª colocação.

"Me senti firme mesmo fazendo as coisas e me diverti. Hoje eu estava muito feliz. Na classificatória eu estava muito feliz. No individual. E esta sensação que eu quero levar para amanhã", declarou, neste domingo. "Independente do que aconteça, de resultado, eu vou estar feliz, porque eu fiz tudo o que podia", vibrou Rebeca."

Outras modalidades

No boxe até 75 quilos, Hebert Conceição já garantiu pelo menos a medalha de bronze para o Brasil, ao vencer o cazaque Abilkhan Amankul. Ele vai disputar a semifinal na quarta-feira (4).

Mais cedo, ainda na noite de sábado (31) no horário brasileiro, o nadador Bruno Fratus conquistou a medalha de bronze nos 50m livre. Fratus completou a prova com o tempo de 21.57s, atrás do medalhista de ouro americano Caeleb Dressel. O francês Florent Manaudou ganhou a prata.

Esta foi a terceira olimpíada do brasileiro de 32 anos, nascido em Macaé, Rio de Janeiro.

E numa partida eletrizante, o time de voley masculino do Brasil venceu a França na Olimpíada de Tóquio, por 3 sets a 2. O jogo durou 2h50. O segundo set chegou parciais de 37/39, o mais longo até o momento nos Jogos. As duas seleções passam agora para as quartas de finais.

