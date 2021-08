Atleta bielorrussa embarca para Viena antes de seguir para a Polônia

A velocista bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya, que se refugiou na embaixada polonesa em Tóquio, embarca em um voo para Viena no Aeroporto Internacional de Narita, a leste de Tóquio, Japão, 4 de agosto de 2021. REUTERS - KIM KYUNG-HOON

Texto por: RFI 3 min

A atleta olímpica bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya deixou nesta quarta-feira (4) o Japão a bordo de um voo rumo a Viena, antes de seguir para a Polônia, que lhe concedeu um visto humanitário. A velocista, de 24 anos, pegaria um voo rumo a Varsóvia, mas mudou de destino no último momento, informou um funcionário do aeroporto. Sem dar declarações, ela embarcou no aeroporto de Narita, vinda da embaixada da Polônia, onde passou as últimas duas noites.