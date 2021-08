Fim de uma era: Barcelona anuncia saída de Lionel Messi

Após 17 temporadas com a camisa do Barcelona, o superastro argentino Lionel Messi vai deixar o clube catalão. A informação foi anunciada na tarde desta quinta-feira pela equipe. Messi não renovou seu contrato com o FC Barcelona.

De acordo com o clube, as regras de teto salarial impostas pela liga que organiza o Campeonato Espanhol (La Liga) foram a barreira para que o jogador de 34 anos continuasse no time.

"Diante desta situação, Lionel Messi não permanecerá ligado a Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos tanto do jogador quanto do clube não possam ser realizados", afirmou o clube em comunicado oficial. "O Barça gostaria de agradecer de todo o coração ao jogador por sua contribuição à instituição e desejar-lhe tudo de melhor para sua vida pessoal e profissional."

O contrato do argentino terminou em 30 de junho, e a imprensa internacional apostava em um acordo para a assinatura do contrato de renovação.

Fim de uma era

O atacante, que chegou ao Barça aos 13 anos, começou como profissional em 2004. Ao longo de quase duas décadas, Messi tornou-se o jogador com mais partidas pela camisa blaugrana, ultrapassando a marca de 767 jogos que era de Xavi.

A saída do atacante é o adeus do maior artilheiro da história do clube catalão, foram 672 gols ao longo desses anos. Isso sem contar sua participação na conquista de dez Campeonatos Espanhóis, quatro Ligas dos Campeões e sete Copas do Rei.

Em homenagem a essa história, o clube catalão publicou em suas redes sociais um compilado de seus melhores lances e escreveu: "Obrigado, Leo".

Quem leva?

O ganhador de seis Bolas de Ouro agora está livre no mercado do futebol.

Desde o ano passado, o francês Paris Saint-Germain (PSG) e o inglês Manchester City tentavam negociar com o argentino. Segundo o jornal especializado Marca, a disputa estaria mais para o City que para o time de Paris, que teria sido pego de surpresa pela notícia do fim do contrato com o clube catalão.

O jornal esportivo espanhol também cita a possibilidade de uma volta a seu país natal, defendendo as cores do Newell’s Old Boys, clube no qual jogou pelas categorias de base antes de ser descoberto pelo Barça.

