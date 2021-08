Tóquio-2020: Brasil bate Espanha por 2 a 1 e se torna bicampeão olímpico de futebol

Equipe olímpica de futebol do Brasil celebra o ouro, após bater a Espanha por 2 a 1, em Yokohama, no Japão.

O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 neste sábado (7), em Yokohama, com um gol de Malcom na prorrogação, e conquistou seu segundo ouro olímpico no futebol masculino. Na classificação geral, o país conta com 19 medalhas: sete de ouro, quatro de prata e oito de bronze.

No tempo regulamentar, Matheus Cunha abriu o placar para o Brasil, aos 47 minutos do primeiro tempo. Mas Mikel Oyarzabal empatou para a Espanha, aos 16 minutos do segundo tempo. Quando o placar ainda estava 0 a 0, Richarlison desperdiçou um pênalti, aos 38 minutos, chutando a cobrança por cima do gol de Simón.

A final do torneio foi para o tempo extra e, aos três minutos do segundo tempo da prorrogação, veio o gol do título. Após uma cobrança de escanteio da Espanha, o Brasil saiu em um rápido contra-ataque pela direita e Antony deu um longo passe para a ponta esquerda, que encontrou Malcom.

O atacante passou por Jesús Vallejo, avançou e bateu cruzado na saída de Unai Simón para estabelecer o 2 a 1. O Brasil conquistou, assim, o bicampeonato olímpico, depois de levar a medalha de ouro nos Jogos Rio-2016.

O veterano lateral Daniel Alves, de 38 anos, que deu o passe para o gol de Matheus Cunha, soma mais um título a sua brilhante carreira. Com 43 conquistas, ele continua sendo o jogador com o maior número de taças na história do futebol.

Bicampeão olímpico

O Brasil, que por muitos anos sonhou com o ouro olímpico - único título que faltava para a seleção - agora acumula duas vitórias seguidas, nos Jogos Rio-2016 e em Tóquio-2020.

Essa foi a quinta final olímpica do país. Em Los Angeles-1984, perdeu por 2 a 0 para França e quatro anos depois, em Seul-1988, foi derrotado pela ex-União Soviética (2-1). Em Londres-2012, a seleção foi superada pelo México por 2 a 1. A história mudou a partir da Rio-2016, quando o Brasil bateu a Alemanha por 5 a 4 nos pênaltis, após o 1 a 1 no tempo normal. Além disso, o país também conquistou o bronze no futebol masculino nos Jogos de Atlanta-1996 e Pequim-2008.

A vitória sobre a Espanha foi a terceira medalha de ouro do Brasil neste sábado em Tóquio, após as conquistas de Isaquias Queiroz na canoagem (C1 1000 metros) e de Hebert Conceição no boxe (peso médio).

O país soma 19 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio até o momento: sete de ouro, quatro de prata e oito de bronze. Mas a conta vai aumentar, já que no domingo (8) Bia Ferreira encara a irlandesa Kellie Anne Harrington na final do peso leve do boxe e a equipe feminina de vôlei disputa o ouro com os Estados Unidos.

Com este balanço, o Brasil já igualou o maior número de ouros em uma única Olimpíada (19, na Rio-2016) e vai superar o número de medalhas.

(Com informações da AFP)

