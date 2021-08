Prefeita de Paris recebe bandeira olímpica e multidão festeja diante da Torre Eiffel

Uma cerimônia em Tóquio marcou neste domingo (8) o fim das Olimpíadas realizada em condições excepcionais com um ano de atraso devido à pandemia. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que vai acolher os JO de 2024, recebeu a bandeira olímpica das mãos do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, em Tóquio, enquanto uma festa tinha lugar nos jardins do Trocadero, diante da Torre Eiffel, com a presença de medalhistas franceses.

Uma multidão reunida na frente de três telões e com a Torre Eiffel de fundo participou ao vivo da cerimônia no momento de apresentar Paris como sede dos futuros Jogos.

Um vídeo de poucos minutos exibiu alguns de locais emblemáticos da capital francesa, como museus e monumentos. A festa, que contou com a presença de medalhistas franceses em Tóquio, teve a participação do presidente Emmanuel Macron agradecendo o Japão pela organização do evento e dando as boas-vindas à Olimpíada de Paris. Ele foi um dos poucos chefes de Estado presentes na abertura dos JO de Tóquio, em 23 de julho.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, agita a bandeira olímpica durante a cerimônia de encerramento dos JO de Tóquio, em 8 de agosto de 2021. REUTERS - CARLOS BARRIA

Estava previsto o hasteamento da bandeira olímpica no topo da Torre Eiffel, mas as condições do tempo não permitiram e foi projetada a imagem de um teste feito em junho.

Aviões de caça coloriram o céu parisiense com as cores azul, vermelho e branco da bandeira francesa antes de um grupo apresentar o breakdance, modalidade que fará sua estreia em 2024.

“Vejo vocês em Paris”

Em Tóquio, mas também em Paris, ouviu-se o hino nacional francês, com imagens do Stade de France, da praça Vert Galant no final de uma ilha no rio Sena e um convidado surpresa: Thomas Pesquet. O astronauta francês pegou seu saxofone na Estação Espacial Internacional (ISS) para tocar as últimas notas da Marselhesa.

Em seguida, uma trilha sonora original feita pelo artista eletrônico Woodkid, e a Orquestra Nacional da França, bem como a Maîtrise de Radio France, para um clipe com um ciclista de BMX percorrendo os telhados de Paris.

Paralelamente à cerimônia de Tóquio, Woodkid deu um show no Trocadéro, onde foi instalada a fan zone em Paris.

Os próximos Jogos Olímpicos já têm data: se realizarão em Paris de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, cem anos após os Jogos de 1924, que também aconteceram na capital francesa.

“Vejo vocês em Paris”, disse o presidente do COI, Thomas Bach.

(Com AFP)

