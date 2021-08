Messi fecha contrato com o PSG e torcedores comemoram em Paris

O atacante argentino Lionel Messi concluiu um acordo com o Paris Saint-Germain (PSG) nesta terça-feira (10). A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornal esportivo francês L'Equipe.

Paloma Varón, do Parque dos Príncipes

"Feito!", anunciou o jornal em seu site. "Lionel Messi fechou um acordo com o PSG. Seu avião está sendo esperado nas próximas horas na capital", escreve o diário. Segundo a matéria, o argentino teria acertado um contrato de dois anos com a opção de um ano suplementar.

O jornal ainda indica que Messi está a caminho de Paris e deve realizar uma consulta médica no final da tarde desta terça-feira. Uma coletiva de imprensa será realizada na quarta-feira (11) no Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, para oficializar a chegada do atacante.

Considerado como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, o craque argentino de 34 anos anunciou no domingo (8) sua saída do Barcelona, evocando a possibilidade de integrar a equipe do time parisiense. O atleta estava há 21 anos no clube catalão, onde marcou 682 gols. No PSG, ele jogará ao lado de dois bons amigos: o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé.

Torcedores aguardam a chegada de Messi no Parque dos Príncipes. © Paloma Varon/ RFI

Torcedores do PSG comemoram

Dezenas de torcedores aguardavam desde o início da manhã desta terça-feira (10) o anúncio do contrato ou a chegada de Messi no Parque dos Príncipes. A RFI conversou com alguns fãs do jogador argentino no local.

Azeddine, de 24 anos, não torce para o PSG, mas estava no local porque acredita que Messi é o maior jogador do mundo. Vestido com a camisa de Maradona, da época em que o argentino jogava no Nápoli, Azeddine disse que "Maradona é Deus, mas Messi é o maior jogador vivo. Maior que Pelé, que Neymar, não tem igual a ele". "Eu amo mais o Messi que a minha mulher", resumiu.

Azeddine, 24, é fã dos argentinos Messi e Maradona. "Amo mais o Messi que a minha própria esposa", disse. © Paloma Varon/ RFI

Os amigos Martin, de 16 anos, Tawab, de 15 anos, e Romain, de 16 anos, acreditam que o fato de Messi ter assinado com o PSG "eleva o clube a uma outra dimensão". "Ele é o melhor, superior a Cristiano Ronaldo, para mim é o melhor do mundo sem dúvida", disse Tawab.

Segundo Martin, a vinda de Messi para o PSG vai "acordar os jogadores que estão tranquilos em Paris". "Eles vão ter que se motivar agora", disse. Porém Martin acha que a vinda de Messi não é uma ameaça a Neymar, porque "eles são amigos, se dão bem". O jovem torcedor pensa que Mbappé "vai acordar com a presença de Messi, vai ser bom para ele também". Para ele, a equipe inteira só tem a ganhar com o craque argentino em Paris.

Léo, 20 anos © Paloma Varon/ RFI

À espera de Messi

Os irmãos alemãos Leo, de 16 anos, e Pauline, de 20 anos, foram ao estádio do PSG visitar o clube, mas, quando viram a forte presença da polícia, que cercou todas as ruas do entorno, e da imprensa, resolveram se juntar aos outros torcedores. Como muitos fãs, eles prometem só sair do local quando Messi chegar.

Para a estudante espanhola Marta, de 16 anos, que veio a Paris com os seus pais e irmão, a notícia da vinda de Messi para o PSG foi o que de melhor podia acontecer. "Eu amo futebol, mas sou torcedora do Madrid. O fato de Messi ter deixado o Barça só pode me deixar muito contente. E tudo isso no dia em que realizo o sonho de conhecer o Parque dos Príncipes", diz, exultante.

Os amigos Hamane, de 15 anos, Bilel, de 14 anos, Théo, de 16 anos, e Rayan, de 14 anos, que foram Parque dos Príncipes na segunda-feira (9) e voltaram nesta terça-feira, jogavam futebol para aplacar a ansiedade da espera. "A gente quer ver Messi chegar aqui. Ele já é campeão e, com ele, o PSG vai ganhar a Liga dos Campeões", acreditam.

Família de Málaga, na Espanha, também na expectativa da chegada de Messi. © Paloma Varon/ RFI

Bom negócio para os canais de transmissão

A chegada de Messi ao PSG é uma ótima notícia para as empresas que já negociaram a transmissão dos jogos da Liga 1 francesa e da Liga dos Campeões, as competições mais populares entre os torcedores.

A Amazon comprou em junho os direitos de transmissão do campeonato francês por € 250 milhões por temporada até 2024 sem imaginar que faria um ótimo negócio com a concretização da transferência de Messi ao PSG. A gigante do setor digital tem o direito de transmitir os principais jogos e já escolheu os maiores clássicos do campeonato como o duelo do PSG contra o Olympique de Marselha e o Mônaco.

A difusão dos jogos do argentino, seis vezes Bola de Ouro, também caiu como uma luva para outros canais esportivos, Canal + e RMC, que também adquiriram os direitos de transmissão dos jogos do Paris Saint-Germain para a nova temporada.

A presença de Lionel Messi nos gramados com as cores parisienses certamente renderá maior audiência e vai atrair novos assinantes e sócios, convencidos de que virão melhores espetáculos de futebol nos estádios franceses.

A caminho de Paris, esposa publica foto ao lado de Messi via REUTERS - INSTAGRAM/ANTONELAROCCUZZO

