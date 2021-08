Messi é apresentado no PSG e diz ter "sonho de ganhar de novo a Liga dos Campeões"

Lionel Messi durante a entrevista coletiva no Parque dos Príncipes, em Paris, onde foi apresentado oficialmente como novo jogador do PSG. 11/08/2021

A coletiva de imprensa para a apresentação oficial de Lionel Messi ao PSG, nesta quarta-feira (11) no Parque dos Príncipes, contou com um esquema de segurança especial e milhares de torcedores que chegaram de várias partes da França para estar em frente ao estádio desde cedo para esperar o ídolo. A expectativa em relação a ele é unânime. Os torcedores e a direção esperam que o time parisiense supere uma etapa importante do mundo do futebol: vencer, enfim, a Liga dos Campeões.

Paloma Varón, do Parque dos Príncipes

Messi já ganhou quatro vezes a Liga dos Campeões com o Barcelona e, durante a coletiva de imprensa, foi prudente: “Não é fácil vencer a Liga dos Campeões. Você pode ter a melhor equipe do mundo e não ganhar nada”, afirmou. Disse que veio para um "clube ambicioso" e com um elenco de grandes talentos para ganhar "muitos títulos". No entanto, destacou o principal objetivo que também é do clube desde a chegada dos investidores do Catar à capital francesa: "Meu sonho é de erguer mais uma vez a Liga dos Campeões e é o que vamos tentar", disse.

“Tenho a mesma alegria e a mesma vontade de ganhar de quando eu era criança”, disse Messi ao responder a uma questão sobre como é ter saído de sua zona de conforto, o FC Barcelona, depois de 21 anos no clube catalão.

Sobre seus companheiros de time, mais especificamente Neymar e Mbappé, ele foi só elogios: “Vou jogar com os melhores do mundo e isso é lindo”, disse o craque, que não sabe quando será sua estreia no campeonato francês.

O argentino Lionel Messi estava ao lado do presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, que lhe deu as boas vindas: "Estou muito feliz por apresentar Messi como jogador do PSG. É um dia muito feliz, histórico para o clube e o futebol. Um momento fantástico para nós. Todos conhecem Leo, o único jogador que conquistou seis vezes a Bola de Ouro. Ele torna o futebol mágico, e agora está conosco", declarou o dirigente.

"Tenho certeza de que muitos troféus virão. Temos um excelente time, excelentes jogadores que fazem parte do grupo, um excelente técnico, um dos melhores do mundo. É só o começo", acrescentou Al-Khelaifi, antes de passar a palavra o atacante.

Messi agradeceu a acolhida do clube e dos parisienses. ”Estou muito feliz. Foi duro sair do Barcelona depois de tanto tempo, mas, ao chegar aqui, a felicidade foi enorme. Estou com muita de vontade [de jogar], muito alegre. Quero começar a jogar, encontrar os companheiros, o corpo técnico, começar esta nova etapa”, disse o atacante, que classificou Paris como uma “cidade espetacular”.

Messi admitiu que a proximidade com Neymar, com seus compatriotas Di María e Leandro Paredes além do treinador, Mauricio Pochettino, facilitou muito sua escolha.

O atacante argentino Lionel Messi, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e o diretor esportivo do clube, o brasileiro Leonardo Araujo posam com a camiseta de Messi após coletiva de imprensa em 11 de agosto de 2021. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Lágrimas e alegria

Messi não escondeu que viveu um misto de emoções nestes últimos dias. "Tudo o que se passou nas últimas emanas foi emocionante. Estou assimilando aos poucos, como posso, todos estes sentimentos”, disse o craque argentino, ressaltando que está muito feliz de estar em Paris e mencionando a “loucura” que foi a sua chegada na véspera, com a família, vindo diretamente de Barcelona.

Aos 34 anos, Messi, que jogará com a camisa número 30, assinou contrato por dois anos, com opção por um terceiro ano. A imprensa francesa afirma que seu salário é estimado entre € 35 e 40 milhões por ano, o equivalente entre R$ 212 e 240 milhões de reais.

Na coletiva, o presidente do PSG garantiu que o clube não infringe as regras do fair play financeiro estabelecido pela UEFA com a contratação do argentino. O mecanismo das autoridades europeias de futebol visa impedir despesas excessivas dos clubes de futebol. “Somos muito atentos às regras do fair play financeiro. A primeira coisa que fazemos é falar com nossos conselheiros comerciais, financeiros e jurídicos antes de assinar com alguém”, afirmou. “Nós queríamos estar seguros de poder contratar Leo sem qualquer problema”, concluiu.

Torcedores eufóricos

A torcida, por sua vez, era só alegria e expectativa. “Eu me permito sonhar”, disse Quentin, 21, que esperava na enorme fila para entrar na loja do PSG que fica ao lado do estádio para comprar a camisa de número 30. A loja só abriu depois da coletiva de imprensa, que foi transmitida em um telão.

Para o torcedor do PSG Alexis, de 19 anos, que veio enrolado na bandeira argentina, é simples: “Espero que Messi possa nos levar mais longe. Nos últimos anos, vimos que o PSG nos levou à fase final, mas, com ele, eespero que cheguemos à vitória”.

“Ele é o melhor do mundo”, falam em coro os amigos Taylor e Mohammed, de 20 anos.

Clémence, de 16 anos, encarou 45 minutos de estrada no início da manhã desta quarta-feira com seu pai e irmão. “Há muito tempo que somos fãs do PSG e pensamos: ‘Por que não vir aqui para vê-lo e acolhê-lo?’. Também para mostrar que é muito importante para nós dar as boas vindas a ele aqui”. “Estamos aqui desde cedo para ver nosso superstar!”, completa.

Um telão foi colocado do lado de fora do estádio, para que os torcedores pudessem acompanhar ao vivo a conferência de imprensa e, a partir das 10h na hora local, uma hora antes de a coletiva começar, o PSG mostrou imagens de bastidores da contratação de Messi, com imagens dele no Hospital Americano de Paris, na sede do PSG e no hotel onde está hospedado, além de uma entrevista com o ex-jogador de futebol e atual comentarista esportivo argentino Omar da Silveira.

Depois da coletiva de imprensa, Messi saudou a multidão de torcedores que acompanharam por telões sua apresentação oficial como jogador do PSG. REUTERS - YVES HERMAN

Argentina e Brasil

"Antes era o Brasil que dominava o vestiário do PSG, agora é a Argentina", disse a apresentadora do PSG que conversou com Omar da Fonseca, o primeiro argentino a ser campeão na França pelo PSG, em 1986, que está exultante: “Hoje temos Messi, Di María, Paredes e [o treinador Maurício] Pochettino”, lembra Omar.

A camisa de Messi, de número 30, foi colocada à venda hoje no site e na loja do PSG e já está em ruptura de estoque (para o modelo masculino). O valor é de cerca de € 100 (mais de R$ 600).

O PSG ganhou 1,4 milhão de novos seguidores nas redes sociais desde a chegada de Messi ao clube. E, em 24 horas, mais de 14,5 milhões de mensagens sobre a estrela argentina do futebol foram escritas desde o anúncio da vinda de Messi a Paris.

Durante a coletiva, os gritos da torcida do lado de fora do estádio eram ouvidos do lado de dentro. No final, fogos de artifício estouraram em frente ao Parque dos Príncipes, onde ocorreram princípios de tumultos, logo contidos pela polícia.

“Eu vi Lionel Messi, ele é ainda mais bonito ao vivo”, disse um torcedor eufórico após ver o seu ídolo a apenas alguns metros de distância. "Ele não é humano, ele é mágico”, disse Yeni, 19.

