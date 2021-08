"Neymar faz Messi rir muito": jornal francês destaca amizade entre as duas estrelas do PSG

Messi e Neymar no centro de treinamento do PSG, nesta sexta-feira, 13 de agosto de 2021.

O clima de festa e otimismo no PSG com a contratação do atacante Lionel Messi é manchete no jornal Le Parisien nesta sexta-feira (13). A reportagem destaca os muios amigos que o craque argentino tem no clube - entre eles o brasileiro Neymar - o que foi fundamental para sua decisão de vir para Paris.

"Em casa" é manchete do jornal Le Parisien que estampa uma foto de Messi sorridente já em seu primeiro treinamento, dois dias depois de ter aterrissado na capital francesa. A matéria chama a atenção que, depois de muita especulação e suspense, o argentino pôde finalmente se reunir aos seus conterrâneos Di Maria, Paredes, o técnico Mauricio Pochettino, além do "vizinho" Neymar.

O brasileiro, aliás, chegou a expressar sua intenção, em 2020, de deixar o PSG para ir jogar ao lado de Messi no Barcelona, "uma operação econômica impossível", afirma Le Parisien. Mas o cenário começou a se inverter nos últimos tempos e teria se concretizado durante a Copa América, quando o argentino conversou sobre a possibilidade de vir para Paris com Di Maria, Paredes e Neymar. Neymar, aliás, teria se empolgado tanto com a ideia da vinda de Messi para o PSG que chegou a lhe propor a camisa número 10. Mas o craque argentino vai entrar em campo com o número 30, como quando começou no Barcelona.

Amigos com personalidades muito diferentes

O diário entrevistou o jornalista Guillem Balague, autor de uma biografia sobre Messi, que trouxe mais detalhes sobre a proximidade entre os dois jogadores, segundo ele, "duas pessoas com personalidades muito diferentes". Além da rivalidade entre Brasil e Argentina, nessa fraterna relação os dois deixaram de lado também sua visão profissional. Na opiniao de Balague, para Neymar, o futebol deve ser um espetáculo, mas, para Messi, tudo se trata de ganhar.

No entanto, a ligação fundamental entre os dois parece ser o bom humor do atacante brasileiro. "Neymar faz Messi rir muito", diz o autor da biografia. O "espírito brincalhão" do camisa 10 do PSG é algo visto como acolhedor por Messi que, revela o jornalista, "precisa estar junto a pessoas que apreciam o que ele faz". Para o diário, isso define a escolha pelo clube parisiense: "trata-se de se divertir, de aproveitar, não apenas de contar gols. Messi precisa estar cercado de pessoas que lhe deixam feliz".

A grande questão é se esse clima vai durar, afinal, como lembra Le Parisien, o PSG agora conta com quatro grandes estrelas que jogam no ataque: Messi, Neymar, Di Maria e Mbappé. Quem vai aceitar jogar menos? A resposta a esse quebra-cabeças está nas mãos do técnico Pochettino no cotidiano de um time que tem grandes ambições para o futuro.

