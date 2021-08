PSG goleia em dia de apresentação de Messi e volta da torcida ao estádio

Os cinco novos jogadores contratados pelo PSG foram apresentados no gramado do Parque dos Princípes. Da esquerda para a direita: Hakimi, Wijnaldum, Donnaruma, Sergio Ramos e Messi.

O Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg por 4 a 2 em noite marcada pela volta dos torcedores ao estádio Parque dos Príncipes e a apresentação das novas contratações do clube, entre elas, o novo astro da equipe, Lionel Messi, que teve uma acolhida calorosa.

Estádio lotado com mais de 45 mil torcedores que antes mesmo de vibrarem com a segunda vitória do time no campeonato acolheram com muita festa os cinco novos reforços da temporada.

Antes da bola rolar, o clube preparou um pódio no gramado para apresentar as contratações os da temporada. A cerimônia foi atrasada em meia hora para dar tempo a muitos torcedores chegarem às arquibancadas, diante das medidas de segurança como a apresentação do passaporte sanitário.

Em meio a fogos de artifício e as arquibancadas coloridas com as cores vermelha, branca e azul do time, foram desfilando as novas atrações do clube: o zagueiro Achraf Hakimi, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnaruma, Sergio Ramos e finalmente Lionel Messi, ovacionado pelos torcedores.

« Foi uma semana incrível para mim, me sinto muito motivado É uma nova etapa que vou viver . Quero disfrutar deste ano e que seja um grande ano para nós. Estou muito contente com tudo isso », declarou em meio a euforia dos torcedores.

Vitória fácil com show de Mbappé

Sem data ainda definida para sua estreia, Messi assistiu das arquibancadas a goleada do time parisiense contra o Strasbourg.

Dos novos reforços, apenas Hakimi e Wijnaldum estiveram em campo como titulares.

Com um time bem ofensivo, o PSG abriu o placar logo aos três minutos com um gol de cabeça do argentino Icardi.

Aos 26, Mbappé provocou o segundo gol ao chutar de dentro da área, mas a bola foi desviada por Ajorque, que fez gol contra.

Apenas um minuto depois, os torcedores voltavam a celebrar mais um gol, desta vez com Draxler, aproveitando um cruzamento de Mbappé desviado pelo zagueiro, mas que encontrei o alemão livre para marcar.

Parecia ser um passeio em campo, mas o cenário se inverteu no segundo tempo. O Strasbourg voltou com mais empenho para atacar e surpreendeu o adversário aproveitando falhas da defesa.

Primeiro com o Kevin Gameiro, ex-PSG, que subiu mais alto e de cabeça, aos 53, diminui o placar. Mais solto em campo, e contando com ótimas defesas do goleiro Sels nas oportunidades criadas pelo time parisiense, o Strasbourg chegou ao segundo gol com Ajorque, também de cabeça, aos 65.

O PSG, empurrado pela torcida reagiu e com a expulsão de Alexander Djiku , após entrada violenta em Icardi, retomou o controle da partida. Em grande jogada de Mbappé pela esquerda, o atacante francês encontrou Sarabia livre para fechar o placar, aos 86, e garantir goleada por 4 a 2.

Em uma noite de festa, os torcedores deixaram o Parque dos Príncipes eufóricos com o desempenho do time em campo, que tende a melhorar muito com as voltas de Neymar e o reencontro nos gramados do brasileiro com Messi.

Com a segunda vitória em dois jogos, o time parisiense já assume a liderança do campeonato francês. O próximo jogo é contra o Brest, fora de casa, na próxima sexta-feira (20).

