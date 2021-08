Seleção paralímpica de refugiados quer conscientizar o planeta em Tóquio

Assim como nos Jogos Olímpicos, uma equipe de refugiados participará da competição com um total de seis atletas do Afeganistão, Burundi, Irã e Síria. O Japão é criticado por receber muito poucos refugiados a cada ano.

Farid Achache, enviado da RFI a Tóquio

No Japão, a equipe de refugiados inclui o nadador sírio Ibrahim Al Hussein, que competiu nos Jogos do Rio em 2016 como atleta independente. “Junto com os demais atletas, quero conscientizar sobre os 82 milhões de refugiados no mundo e os 12 milhões de refugiados com deficiência”, afirma. Será uma grande tarefa, mas ele planeja realizá-la "com todas as suas forças".

É o caso também da primeira refugiada paralímpica feminina e da integrante mais jovem da equipe, Alia Issa, refugiada síria residente na Grécia, que disputará o lançamento de maça, prova especial para atletas que não conseguem lançar o dardo ou o disco.

“Represento todos os refugiados do mundo e gostaria de ser um exemplo para todos eles”, espera. E acrescenta: “Não fique em casa, procure praticar esportes todos os dias, saia pelo mundo. Espero ser um exemplo a seguir”. Quando ela tinha quatro anos, Alia Issa contraiu varíola, uma infecção que danificou seu sistema nervoso. Ele usa uma cadeira de rodas e tem dificuldade para falar.

Burundian Parfait Hakizimana é o único atleta a viajar para os Jogos Paraolímpicos de Tóquio diretamente de um campo de refugiados. Hakizimana começou o taekwondo, um novo esporte nos Jogos Paraolímpicos, aos 16 anos após perder o braço, e diz que isso o "salvou" e "levantou" seu ânimo.

Em 2010, Hakizimana conquistou a faixa-preta e abriu um clube de taekwondo no Burundi. Após a escalada da violência em seu país natal, ele fugiu para Ruanda em 2015, escapando da guerra civil. Um ano depois, ele usou sua experiência anterior para fundar um clube de taekwondo no campo de refugiados de Mahama, em Ruanda. Atualmente, ele treina cerca de 150 pessoas no acampamento, incluindo crianças.

Afeganistão, na mente de todos

Agora que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão, a equipe de refugiados parece se tornar extremamente necessária. A capitã do time afegão de basquete em cadeira de rodas, Nilofar Bayat, que conseguiu deixar seu país para se refugiar na Espanha, implora à comunidade internacional que não abandone o Afeganistão e seus compatriotas "porque o Talibã não mudou".

A "mensagem de esperança" que a equipe de refugiados paralímpicos quer transmitir também é dirigida ao povo afegão, segundo Ileana Rodríguez, ex-refugiada que vive nos Estados Unidos e chefe da missão da equipe.

O Japão, a terceira maior economia do mundo, aceita poucos refugiados: apenas 47 pessoas em 2020, por exemplo, ou pouco mais de 1% dos requerentes de asilo naquele ano, segundo dados oficiais.

Em 2016, por ocasião das Olimpíadas do Rio, o Japão acolheu 28 refugiados, enquanto a Alemanha acolheu 263.622. Hoje, mais e mais vozes estão sendo levantadas, tanto em casa quanto no exterior, para que o Japão contribua mais ativamente para a proteção dos refugiados.

