O ítalo-brasileiro Jorginho é eleito melhor jogador do ano pela UEFA

La joie du milieu de terrain brésilien de Chelsea, Jorginho, après avoir marqué son pénalty lors de la séance de tirs au but face à Villareal, lors de la finale de la Supercoupe de l'UEFA, le 11 août 2021 à Belfast Paul ELLIS AFP/Archives

O meio-campista ítalo-brasileiro do Chelsea Jorginho, campeão da Liga dos Campeões e da Eurocopa, e a atacante espanhola do Barcelona Alexia Putellas, que conquistou a Champions feminina com seu clube, foram eleitos nesta quinta-feira (26) melhor jogador e melhor jogadora do ano pela Uefa.