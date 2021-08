Brasil já tem seis medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Medalha de Ouro Yeltsin Jacques, do Brasil, comemora com guia no pódio em 27 de agosto de 2021.

O Brasil já conquistou 17 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, entre elas, seis de ouro, ocupando o sexto lugar no quadro nesta sexta-feira (27). A China lidera os Jogos, seguida pelo Reino Unido e pelo Comitê Paralímpico Russo.

Publicidade Leia mais

O corredor Yeltsin Jacques foi o primeiro atleta a levar o ouro nas pistas de atletismo dos Jogos de Tóquio, batendo o japonês Kenya Karasawa na final masculina de 5.000m, na classe T11, para deficientes visuais.

"Eu tenho velocidade, tenho energia. Sou naturalmente rápido, é genética", disse Jacques em entrevista à AFP.

O primeiro ouro do salto em distância também foi brasileiro, conquistado pela mineira Silvania Costa de Oliveira, parte da classe T11. Ela venceu Asila Mirzayorova, do Uzbequistão, e Yuliia Pavlenko, da Ucrânia, ao alcançar os cinco metros, sua melhor marca na temporada.

Já o recordista paralímpico mundial ​​Petrucio Ferreira dos Santos quebrou mais um recorde na prova de 100 metros rasos com o tempo de 10s52. Ele competiu na classe T46/47, para atletas com deficiências nos membros superiores. Com a conquista, o paraibano tornou-se bicampeão mundial, pois venceu a mesma prova nos Jogos do Rio em 2016.

Natação

Na natação, Gabriel Bandeira conquistou o ouro nos 100m borboleta, na classe S14. As classes vão de S1 a S11 e, quanto maior o número, maior o comprometimento físico-motor. O mineiro Gabriel Araújo conquistou a prata nos 100m costas, na classe S2. Por fim, Daniel Dias, maior nome da modalidade entre os atletas brasileiros nestas paralimpíadas, garantiu o bronze no revezamento 4x50m. Ele nadou em equipe com Patrícia Santos, Joana Neves e Talisson Glock.

Nesta sexta-feira, a natação teve mais um dia de conquistas. O atleta Wendell Pereira conquistou o quinto ouro do Brasil nos 50m livre, na classe S11. Nos 100m livre, Gabriel Bandeira conquistou, ainda, uma prata nas piscinas japonesas, na categoria S14.

A nadadora Maria Carolina Santiago também conquistou uma medalha para a natação brasileira nesta sexta, levando o bronze nos 100m costas, na categoria S12. Em 2019, a atleta tirou o primeiro lugar no Mundial em Londres pelo nado livre. Em entrevista à RFI no início desta semana, falou sobre o alto nível dos competidores.

“Se no mundial a gente já teve conquista de medalha por causa de um centésimo, aqui não vai ser diferente”, disse.

A sexta medalha de ouro foi conquistada no arremesso de peso pelo atleta Wallace Santos. Ele bateu o recorde paralímpico e também o mundial, arremessando a 12.63m. Santos faz parte das classes F54 e F55, para atletas que competem em cadeira de rodas.

Nos Jogos de Tóquio, o Brasil também já conquistou a prata na esgrima em cadeira de rodas, pelo atleta Jovane Guissone, e no hipismo de adestramento, por Rodolpho Riskalla.

Bolsa Atleta

Dentre os atletas que fazem parte da delegação brasileira neste ano, 95% recebem apoio do Governo Federal por meio do Bolsa Atleta, programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, há cinco anos, todas as 72 medalhas obtidas pelo Brasil foram conquistadas por brasileiros que recebiam o benefício.

O número de atletas paralímpicos integrando a delegação do Brasil vem crescendo a cada ano. Nos Jogos de Tóquio, 259 brasileiros estão na disputa.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro