Aclamado como rei, Messi deve estrear no PSG em Reims, onde a realeza francesa era coroada

Um batizado em Reims, a principal cidade na região de Champagne, onde os reis franceses eram coroados: nada mais apropriado para a estreia de Messi na liga francesa, segundo os comentaristas de futebol. Considerado o novo rei do Paris Saint-Germain, o craque argentino provocou uma avalanche na bilheteria. “Leo I – Um rei em Reims” é a manchete do jornal esportivo L’Equipe deste domingo (29).

A estreia de Messi no campeonato francês é um evento que ultrapassa o jogo. A bilheteria do estádio Auguste-Delaune foi invadida por fãs do mundo inteiro à procura de ingressos para ver o argentino com a camisa azul-marinho do PSG: Egito, Índia, Coreia do Sul... Entradas foram vendidas por até € 1.000 (mais de R$ 6.000), sem contar as vendas no mercado paralelo.

O treinador argentino Mauricio Pochettino, na coletiva de imprensa no sábado (28), véspera da partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês, destacou a importância de Messi para o time:

"Encontrei um Leo muito motivado. Em geral, quando contratamos um jogador, não tenho muitas expectativas. Trato de descobrir cada realidade. O que estamos descobrindo de Leo é que é um grande profissional, um jogador incrível – nem preciso dizer –, que está se adaptando muito bem aos seus novos companheiros, a uma nova realidade", disse o técnico.

"Creio que Leo pode se adaptar à nossa parte tática. Somos um clube que gosta de dominar as partidas e eu acho que é também o que ele está acostumado", acrescentou.

"Um jogador como ele vai ser determinante na liga francesa, que tem uma característica diferente das ligas espanhola ou inglesa. Estamos falando de um dos melhores, senão o melhor jogador do mundo, não acho que ele vá ter nenhum problema de adaptação. Ele está bem e com muita vontade de estrear e ajudar a equipe a conquistar os objetivos", completou Pochettino.

Como já era de se esperar, o craque argentino causou aglomeração na porta do hotel onde a equipe está hospedada em Reims.

Novela Mbappé

Na mesma coletiva de imprensa, Pochettino afirmou que Mbappé não falou nada sobre a possibilidade de o jovem atacante francês trocar o PSG pelo Real Madrid.

"Kylian tem trabalhado muito bem nos treinos, como sempre", disse.

O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, lembrou na quinta-feira (26), durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que seu clube não mudou de ideia e quer manter Mbappé no elenco.

Na quarta-feira (25), o diretor esportivo do time parisiense, o brasileiro Leonardo, garantiu que a oferta do Real Madrid, de € 160 milhões, que em seguida passou para € 170 milhões + € 10 milhões de de complementos variáveis, não era suficiente.

A novela da transferência de MBappé ainda não terminou. Seu destino deve ser decidido nas próximas horas, enquanto durar o Mercato 2021-2022, ou seja, até o fim de agosto.

Com informações de Thomas de Saint Leger, da RFI, e AFP

