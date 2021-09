Messi marca primeiro gol pelo PSG, mas recebe nota média do Le Parisien

O primeiro gol de Messi com a camisa do PSG na vitória do clube por 2 a 0 contra o Manchester City, na terça-feira (28), na Liga dos Campeões, encanta a imprensa esportiva francesa. Mas curiosamente, as notas mais altas atribuídas pelo jornal Le Parisien vão para outros jogadores da equipe.

Publicidade Leia mais

A manchete do Le Parisien é simples e direta: "Obrigada, Messi!". O trio ofensivo de estrelas do clube parisiense, já conhecido pelo acrônimo MNM – Messi, Neymar e Mbappé –, promete intensas emoções, destaca o diário. Embora ainda falte muito treinamento para ajustar os passes entre os três jogadores, a partida mostrou que a solidariedade pode funcionar entre o campeão do mundo Mbappé e o craque argentino, assim como Neymar. Messi recebeu a bola de Mbappé e marcou um belo gol.

"Quanto mais jogarmos juntos, melhor será", previu o argentino falando depois da partida à TV francesa. Mais cedo, no campo, a comemoração já tinha mostrado o clima positivo entre os três atacantes: "Messi correu para se jogar nos braços de Mbappé e, em seguida, deu um abraço longo e sincero em Neymar", observa o diário francês.

Com essa vitória sobre o time inglês, do técnico Pep Guardiola, e que era considerado o mais perigoso do grupo A, o PSG assume a liderança da chave e vai enfrentar agora, no dia 19 de outubro, o Leipzig, novamente em casa. O jornal L'Équipe comenta que o gol de Messi era um evento esperado, mas o argentino marcou com estilo, o que aumentou a alegria dos torcedores. "Messi já viveu quase tudo no futebol, coisas boas e ruins, mas sua nova aventura em Paris permite redescobrir velhas emoções", escreve o diário.

Notas

Curiosamente, as notas mais altas atribuídas ao elenco pelo Le Parisien vão para outros jogadores da equipe. O jovem goleiro italiano do PSG, Donnarumma, recebe um 8 por pelo menos "cinco defesas perfeitas". O meia senegalês Gueye, autor do primeiro gol aos 8 minutos do primeiro tempo, ganha 8,5, considerado essencial para a movimentação do PSG em campo. O italiano Verratti também agradou pela técnica e leva um 8.

Messi, no entanto, fica com um mero 6, considerado decepcionante até enviar a bola ao fundo da rede. Mbappé recebe um 7, por ter explorado as laterais no primeiro tempo e ter tabelado com Messi, oferecendo ao argentino a possibilidade de marcar o segundo gol. Para o Le Parisien, Neymar mereceu um 5,5. O brasileiro foi menos ofensivo e menos preciso diante do gol. "Mas adoramos ver Neymar trabalhar para o coletivo como ele fez nesse jogo", conclui o Le Parisien.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro