Bom de bola e torcedor do PSG, garoto de cinco anos é recrutado pelo Arsenal

Zayn Ali Salman é um jogador de futebol mirim que acabou de completar 5 anos e já participa dos treinos com o Arsenal. Comparado ao craque argentino Lionel Messi, o atleta, como é denominado do Instagram, é também uma estrela nas redes sociais.

Publicidade Leia mais

"O jovem Zayn Ali, cuja mãe é francesa, é tão talentoso que às vezes tem que treinar com jogadores de 10 anos, que medem uma ou duas cabeças a mais do que ele. Sem baixar o nível", diz o site francês France Info sobre o menino.

Sua precocidade, alerta France Info, levanta a questão: é apropriado torná-lo uma estrela tão jovem? Nas redes sociais, milhares de pessoas acompanham seus progressos musculares e também sua parceria com uma marca infantil.

O pai de Zayin, pelo visto, não se incomoda com esta questão. "Ficou claro que Zayn Ali Salman era especial no momento em que nasceu", revela seu pai, elogiando seu "equilíbrio incrível", segundo ele, notado desde a maternidade.

O mini Gunner (como é conhecido no Arsenal FC), apelidado de "pequeno Messi", teria sido alvo de abordagens de outros grandes clubes antes de ingressar no time de Londres. É difícil imaginar que ele ainda esteja na creche quando não está chutando uma bola, se espanta o jornal francês Le Parisien.

Ao completar 5 anos, no último dia 14 de outubro, o garoto prodígio do futebol inglês posou com um pijama do PSG e um cartaz em que ele aparece com o uniforme oficial do time parisiense, o mesmo que contratou Messi em agosto passado. Será um desejo ou presságio para este menino de futuro promissor?

Primeiros passos

O seu treinador está de acordo com o seu pai: Zayin Ali é um fenômeno e precisa ser estimulado. "Ele obviamente jogou com crianças de sua faixa etária e já estava muito acima de todos os outros", disse Austin Schofield, seu treinador na First Touch Academy do clube inglês. "Ele era mais rápido que eles, tinha melhor disposição com a bola. A maneira como ele bate e passa a bola é muito melhor do que a de qualquer outra pessoa. Então, nós o colocamos para jogar com os maiores. Antes, falei com o pai dele e ele queria tentar com crianças mais velhas. Eu disse a mim mesmo: 'Por que não? Vamos tentar'".

Stephen Deans, o caçador de talentos do clube de Londres disse em entrevista que não teve dúvidas quando viu o futuro prodígio. "Esse garoto está fazendo coisas que não deveria estar fazendo", exalta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro