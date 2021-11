Estudo europeu revela que três quartos das crianças já sofreram abusos durante práticas esportivas

Três em cada quatro menores foram vítimas de abusos psicológicos ou físicos durante sua prática esportiva. Esse é o resultado de um estudo realizado com mais de 10 mil pessoas em seis países europeus, publicado neste sábado (27). Segundo a pesquisa, os meninos seriam as principais vítimas.

De acordo com o estudo, que foi financiado pela União Europeia, quase dois terços dos entrevistados declararam terem sofrido violência psicológica, enquanto 44% foram vítimas de violência física. Os abusos psicológicos vão desde a falta de consideração por parte dos treinadores até a pura humilhação.

A incidência mais alta de abusos foi observada nos menores que participaram de competições a nível internacional. O estudo destaca que os abusos ocorriam dentro do clube e das organizações esportivas.

"Evidentemente, nossas conclusões são muito preocupantes. Nos últimos anos, vimos alguns casos muito midiáticos de abusos de menores no esporte, mas esse estudo nos ajuda a entender melhor a amplitude do problema", declarou o principal autor do relatório, o sociólogo de esporte Mikel Hartill, da Universidade Edge Hill (noroeste da Inglaterra).

Os dados evidenciam a falta de capacidade de vários órgãos esportivos para aplicar políticas de proteção além dos protocolos contra a violência sexual, afirmam os autores do estudo. "Infelizmente, os resultados falam de um setor que faz muito pouco para enfrentar problemas profundamente enraizados", completaram os pesquisadores.

Situação mais preocupante na Bélgica

Esse trabalho, desenvolvido em colaboração com a Universidade de Wuppertal na Alemanha, se concentrou em pessoas de entre 18 e 30 anos, que praticaram esporte quando eram menores. No total, 10.302 entrevistados de seis países europeus – Áustria, Bélgica, Alemanha, Romênia, Espanha e Reino Unido – responderam a um questionário na internet para participar da pesquisa.

A taxa mais alta de abusos foi observada na Bélgica, com ocorrências entre 80% dos entrevistados. Vêm em seguida os autríacos, com um índice de abusos de 70%.

A Áustria é o único dos seis países onde os abusos com as meninas foram maiores do que com os meninos.

