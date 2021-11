Neymar sofre lesão em jogo do PSG e deixa gramado carregado, aos prantos

Neymar sendo retirado do estádio após lesão durante o jogo entre o PSG o Saint-Etienne.

O jogador brasileiro Neymar foi vítima de uma torção no tornozelo esquerdo durante um jogo entre o Paris Saint-Germain (PSG) o Saint-Etienne neste domingo (28). Ele deixou o gramado aos prantos, transportado em uma maca. Apesar do incidente, seu time venceu a partida por 3 a 1.

Neymar se machucou durante uma disputa de bola com Yvan Maçon. Ele caiu sobre o adversário e o tornozelo esquerdo torceu com o impacto. Gritando de dor, o brasileiro foi retirado do gramado aos 87 minutos da partida e foi substituído por Eric Junior Dina Ebimbe.

“Por enquanto não há nada a dizer”, declarou o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, durante a coletiva de imprensa. “Ele vai ser submetido a exames na segunda-feira (29) para sabermos um pouco mais sobre o ferimento”, completou.

“Infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de uma atleta”, disse Neymar nas redes sociais. “Voltarei melhor e mais forte”, escreveu o jogador.

Neymar, de 29 anos, vem acumulando lesões desde que integrou o PSG, em 2017. Suas duas primeiras temporadas chegaram a ser reduzidas por causa de fraturas no pé direito e a imprensa francesa frequentemente critica suas ausências no campo.

Estreia de Sergio Ramos e dobradinha de Marquinhos

O jogo também marcou a estreia de Sergio Ramos no PSG. O espanhol, contratado no mês passado, mas que ficou um tempo fora dos gramados, teve uma performance discreta nesse primeiro jogo.

Os destaques da partida foram Lionel Messi, autor de dois passes decisivos, e Marquinhos, que fez dois dos três gols do PSG.

(Com informaçoes da AFP)

