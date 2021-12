Heptacampeão Lewis Hamilton disputa GP da Arábia Saudita com capacete nas cores da bandeira LGBTQI+

Lewis Hamilton vai usar cores do arco-íris em seu capacete neste fim de semana, um símbolo da comunidade LGBT. AFP - ANDREJ ISAKOVIC

Texto por: RFI 3 min

Neste que será o primeiro Grande Prêmio da Arábia Saudita na história da Fórmula 1, as ONGs denunciam as deficiências da monarquia do Golfo em termos de direitos humanos. Acostumado a falar sobre o assunto, o atual campeão mundial Lewis Hamilton fez jus à sua reputação de defensor das causas humanitárias durante sua primeira entrevista coletiva em Riad.