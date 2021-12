Em final emocionante, Verstappen ultrapassa Hamilton na última volta e conquista primeiro título da F1

O piloto holandês Max Verstappen festeja no pódio a vitória no Grande Prêmio de Abou Dhabi que garantiu seu primeiro título mundial na F1 neste domingo, 12 de dezembro de 2021.

Max Verstappen, de 24 anos, conquistou o campeonato mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira neste domingo (12). O suspense durou até os últimos instantes. O piloto holandês venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada de 2021, ao ultrapassar na última volta o rival Lewis Hamilton.

O GP de Abu Dhabi foi a 10ª vitória piloto da Red Bull na temporada. Ela garantiu o título no Mundial à frente do heptacampeão mundial Hamilton. O terceiro lugar no pódio neste domingo no circuito de Yas Marino foi ocupado pelo espanhol da Ferrari, Carlos Sainz. O título dos construtores 2021 ficou com a Mercedes.

A corrida e o Mundial foram decididos em um cenário digno de cinema, com os dois rivais empatados por pontos (369,5) antes da prova. Nessas condições, a equação era simples: o piloto que obtivesse uma melhor colocação conquistaria o título. A expectativa geral era de que o campeão seria Hamilton, autor de uma melhor largada e líder na maior parte da corrida.

Verstappen tentou rapidamente recuperar a liderança da corrida, ao fazer uma manobra ousada na Curva 6. Os carros dos dois pilotos chegaram a se tocar, forçando Hamilton a cortar pela chicane para voltar à pista, provocando indignação no holandês.

Acidente muda cenário

Apesar das reclamações da Red Bull, que considerou que o britânico se beneficiou de uma vantagem inabalável, os comissários não abriram uma investigação. Depois, Verstappen não conseguiu mais ameaçar Hamilton. Nem mesmo quando seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez, que assumiu a liderança após o pit stop do britânico, tentou frear os avanços do heptacampeão.

Mas após um acidente do canadense Nicholas Latifi (Williams) a entrada na pista de um 'safety car' a cinco voltas do final mudou completamente o cenário. Verstappen que havia trocado os pneus levou vantagem sobre Hamilton que não havia feito a troca. Depois que a corrida foi retomada, o holandês conseguiu ultrapassar o rival na última volta.

A Mercedes entrou com duas reclamações e contestou oficialmente o resultado da corrida. A Federação Internacional de Automobilismo estuda as queixas e deve se pronunciar ainda neste domingo sobre sua decisão.

A AlphaTauri do japonês Yuki Tsunoda e o francês Pierre Gasly completaram o Top 5. Também pontuaram o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), o britânico Lando Norris (McLaren), o espanhol Fernando Alonso (Alpino), o francês Esteban Ocon (Alpino) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O finlandês Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) disse adeus à F1 saindo no meio do GP devido a um problema mecânico. Aos 42 anos, ele se aposentou das pistas após 19 temporadas na elite e um título mundial com a Ferrari em 2007.

“É uma loucura”

Verstappen comemorou como nunca a conquista do título. "É uma loucura, finalmente tive sorte, quero reviver isso com esta equipe pelos próximos dez ou quinze anos", disparou, eufórico.

O jovem campeão mundial é filho de um ex-piloto de F1, o holandês Jos Verstappen, e de uma ex-piloto de karting, a belga Sophie Kumpen. Ele foi o mais jovem piloto a participar de um Grande Prêmio, em 2015, aos 17 anos, 5 meses e 15 dias, vestindo as cores da Toro Rosso. Pouco depois, foi o mais jovem vencedor de um GP, na Espanha em 2016, aos 18 anos, 7 meses e 15 dias, em sua primeira temporada com a Red Bull.

Ao ser coroado neste domingo, o holandês, nascido na Bélgica em 30 de setembro de 1997 e residente de longa data em Mônaco, tornou-se apenas o quarto campeão mais jovem, aos 24 anos, 2 meses e 12 dias, atrás de Sebastien Vettel, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

A temporada 2021 foi a primeira em que sua equipe forneceu um carro capaz de rivalizar com as Mercedes, campeã ininterrupta desde a introdução dos motores híbridos em 2014. A temporada de 2022 começa em 20 de março no Bahrein, com carros totalmente novos após a profunda mudança nos regulamentos.

