Governo australiano estima que visa de Djokovic deve ser recusado

Novak Djokovic após sua vitória sobre Daniil Medvedev em 21 de fevereiro de 2021 no Aberto da Austrália em Melbourne. David Gray AFP/Archives

Texto por: RFI 2 min

Advogados do governo australiano responderam aos pontos levantados pela equipe jurídica do número 1 do tênis mundial antes da audiência marcada para a madrugada de segunda-feira. O governo australiano enfatizou neste domingo (9) que Novak Djokovic "não está vacinado contra a covid-19” e por isso sua luta judicial pela permanência no país está fadada ao fracasso, às vésperas de apreciação do seu recurso na justiça.