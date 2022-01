PSG garante que Neymar volta aos gramados para duelo contra Real Madrid em 15 de fevereiro

O jornal Le Parisien desta quinta-feira (13) publica uma matéria sobre a grande expectativa para a volta aos gramados de Neymar, que se contundiu no final de novembro. O craque brasileiro realiza seu trabalho de reeducação física no Paris Saint-Germain, otimista sobre sua participação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid em 15 de fevereiro.

"Tudo está sob controle", diz Le Parisien, que afirma que Neymar vai bem e cumpre o seu cronograma, "mesmo que tenha voltado de férias sete dias depois de seus colegas de equipe". Para não atiçar novas polêmicas em torno da fama de festeiro do atacante, o clube defende que ele teve autorização de prolongar sua estadia no Brasil, onde passou as festas de fim de ano.

O jornal lembra que Neymar viajou com um fisioterapeuta e um preparador físico e "exibiu um bom estado de espírito longe de Paris", aproveitando para arejar a cabeça. Em posts que publicou nas redes sociais, o jogador aparece sorridente ao lado de familiares, amigos e jogando pôquer", destaca a matéria.

Mas para marcar o fim das férias e o começo de um novo ano, no último sábado, o PSG emitiu um comunicado médico para anunciar que o retorno do brasileiro aos gramados deve ocorrer em cerca de três semanas. Neymar torceu o tornozelo esquerdo no último 28 de novembro em um duelo contra o Saint-Etienne pelo campeonato francês e até a semana passada caminhava com ajuda de muletas.

Plano de recuperação física seguido à risca

Le Parisien afirma que o craque continuará o trabalho de recuperação nos próximos quinze dias, dentro de um plano de retomada que está sendo respeitado à risca pelo PSG. O brasileiro parece estar otimisma, afirma a matéria. No Instagram, o atacante publicou um vídeo mostrando algumas imagens de seu treinamento e aparece até brincando com uma bola, comemora o diário.

O jornal também confirma as especulações da imprensa esportiva francesa nos últimos dias e publica que Neymar não será convocado por Tite, na escalação que será revelada nesta quinta-feira para os dois últimos jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, contra o Equador, em 27 de janeiro e o Paraguai, em 2 de fevereiro. "O Brasil já validou sua passagem para o Catar", explica a matéria.

Todas as energias do PSG se concentram na partida contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em 15 de fevereiro. Neymar é uma das grandes apostas do time em 2022. A equipe médica do clube garante que até lá o brasileiro estará pronto para entrar em campo. "Paris precisa de Neymar", conclui o jornal Le Parisien.

