Austin Jones e Gustavo Gugelmin ganham Rali Dakar 2022 na categoria UTVs

A dupla composta pelo americano Austin Jones e pelo brasileiro Gustavo Gugelmin ganhou o Rali Dakar 2022 na categoria UTV (Utility Task Vehicles, veículos utilitários multitarefa). Com o título, o brasileiro torna-se bicampeão do Dakar, ele já havia levado o título em 2018, ao lado de Reinaldo Varela.

A decisão veio no último dos 14 dias de corrida. Na quinta-feira, a dupla espanhola Gerard Farres e Diego Ortega havia passado à frente e encabeçava a classificação quando a última etapa começou na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (14). A vantagem de 1 min e 41 seg, no entanto, não foi suficiente para tirar o título das mãos de Jones e Gugelmin.

Nos últimos 164 kms de prova, a dupla conseguiu superar a diferença e terminar com pouco mais de dois minutos em relação aos espanhóís.

Na mesma categoria, a dupla de brasileiros Rodrigo Luppi e Maykel Justo fechou sua participação em sexto lugar, com 48 horas e 18 minutos –55 minutos mais que os primeiros colocados. Um grande resultado para Luppi, que fazia sua estreia nas areias da Arábia Saudita.

O brasileiro Marcelo Medeiros concorre na categoria quadriciclo do rali Dakar 2022 © Divulgação

E nos quadriciclos, o piloto Marcelo Medeiros conquistou o sexto lugar da classificação geral. O brasileiro, que treinou para Dakar nos areões do Maranhão, chegou a vencer três das 12 etapas do rali. Mas, após ter tido penalidade por não conseguir terminar um dos dias de prova, o maranhense finalizou a competição com 72h05min56seg.

Na categoria carros, o vencedor foi o piloto Nasser Al-Attiyah, do Catar, ao lado do copiloto francês Mathieu Baumel. Nas motos, o título ficou com o britânico Sam Sunderland.

Morte e tentativa de atentado

A 44ª edição do Rali Dakar foi marcada por acidentes e a suspeita de um atentado. A prova na Arábia Saudita começou no dia 1° de janeiro sob tensão, após a explosão suspeita de um veículo ocupado por seis franceses durante a preparação para o evento. Uma das pessoas que estavam no carro, o francês Philippe Boutron, de 61 anos, teve que ser repatriado para receber cuidados na França, onde passou dias em coma.

O caso está sendo investigado pela procuradoria francesa e é tratado como um “possível atentado terrorista”.

Uma nova nota triste encerrou o evento. Nesta sexta-feira, foi anunciada a morte do mecânico chefe francês da equipe PH Sport, Quentin Lavallée, durante um acidente rodoviário. Segundo a organização, o passageiro do carro, o belga Maxime Frère, está hospitalizado em Jeddah.

(Com informações da AFP)

