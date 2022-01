Justiça rejeita recurso de Djokovic e tenista não poderá participar do Aberto da Austrália

Não vacinado contra a Covid-19, o número 1 do tênis mundial, Novak Djokovic, não poderá disputar o torneio Aberto da Austrália. A justiça local anunciou neste domingo (16), véspera da abertura da competição, que rejeita o recurso apresentado pelos advogados do tenista. Eles pediam a anulação do cancelamento do visto do sérvio.

“A Corte ordena que o recurso seja rejeitado às custas do solicitante”, diz a decisão, aprovada pelos três juízes encarregados do caso.

Djokovic, em busca do recorde de um 21° título em Grand Slam, se confrontaria nas quadras com seu compatriota Miomir Kecmanovic nesta segunda-feira (17), em Melbourne. Instantes depois do anúncio, ele disse, por comunicado, que ficou "extremamente decepcionado" com a sentença, mas que respeita a Corte e se prepara para deixar a Austrália.

"Eu vou cooperar com as autoridades competentes a respeito da minha partida do país", afirma o texto. Com a decisão deste domingo, Djokovic estava sujeito a ser expulso do território australiano.

Na sexta-feira, o governo do premiê conservador Scott Morrison ordenou novamente sua deportação, alegando, entre outros argumentos, que sua oposição pública às vacinas pode dificultar a gestão da pandemia e levar a "distúrbios sociais”.

No sábado (15), ele foi foi encaminhado, pela segunda vez, para um centro de retenção de migrantes, onde passou o dia. Neste domingo, ele foi autorizado a participar da audiência do escritório de seus advogados em Melbourne.

Sessão urgente

Composto por três juízes, o tribunal realizou a sessão convocada com urgência, por videoconferência. O formato da corte e o curto período de tempo antes do início do torneio tornam a apelação quase impossível.

Em teoria, Djokovic é obrigado a deixar imediatamente o território australiano e a decisão pode impactar a sua carreira, já que ele pode ter de ficar três anos sem poder retornar ao país. Quanto ao torneio, ele deve ser considerado "lucky loser” e eliminado nas qualificações.

Risco sanitário

No sábado, o ministro a Imigração, Alex Hawke, defendeu que a presença do tenista no país “é suscetível de representar um risco sanitário”, ao estimular “o sentimento antivacinas” e dissuadir australianos de tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 – em plena onda de contaminações devido à variante ômicron.

O imbróglio se iniciou no dia da chegada de Djokovic na Austrália, em 5 de janeiro. O atleta, que se tornou um dos líderes mundiais do movimento antivacina, havia conseguido uma isenção de vacinação dos organizadores do torneio, depois de ter testado positivo para a covid-19 em meados de dezembro.

No entanto, ao chegar ao país, as autoridades fronteiriças não consideraram que uma infecção recente justificasse uma exceção, anularam o visto de Djokovic e o enviaram a um centro de retenção de migrantes.

O tenista permaneceu trancado no local até a segunda-feira (10), quando seus advogados conseguiram que um juiz australiano o deixasse em liberdade por um erro de procedimento durante seu interrogatório no aeroporto de Melbourne. Mas nesta sexta, o ministro da Imigração australiano usou seu poder executivo para voltar a anular o visto de Djokovic, argumentando motivos de "saúde e ordem pública".

"Os australianos fizeram muitos sacrifícios durante esta pandemia e esperam, não surpreendentemente, que o resultado desses sacrifícios seja protegido", defendeu o primeiro-ministro conservador, Scott Morrison, sob pressão a quatro meses de uma eleição geral no país.

Com informações da AFP

