Roland Garros sem Covid: França vai proibir atletas sem vacina de jogar no país

No dia seguinte à expulsão da Austrália do tenista Novak Djokovic, a França afirmou nesta segunda-feira (17) que atletas profissionais estrangeiros também deverão se submeter à regra do passaporte vacinal para atuar em território francês. Com isso, assim que a obrigação do certificado de vacinação passar a valer no país, os esportistas não vacinados não terão direito de entrar em estádios ou complexos esportivos.

A lei que obriga a apresentação de um comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para a entrada em centros de lazer e esportivos foi aprovada pela Assembleia Nacional francesa no último domingo (16).

Como a França não exige a vacinação para entrada em seu território, havia dúvidas se a regra da obrigação vacinal para entrar em locais esportivos valeria apenas para atletas amadores ou seria aplicada também aos profissionais.

A ministra dos Esportes, Roxana Maracineanu, esclareceu a regra em uma mensagem nas redes sociais: “Assim que a lei for promulgada, será obrigatório a apresentação do passaporte vacinal para entrar em locais que recebem público (estádios, teatros ou salas) para todao os espectadores, e atletas franceses ou estrangeiros”.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

A lei aprovada pelos deputados e senadores franceses, ainda deve ser examinada pelo Conselho constitucional francês, que vai verificar alguns recursos apresentados por deputados opositores. A expectativa é que o Conselho analise a questão na quinta-feira (20) e o texto final seja publicado a partir da próxima sexta-feira.

Se a legislação entrar em vigor como foi aprovada pela Assembleia Nacional, os estrangeiros não vacinados já estarão excluídos do Grand Slam de judô e do torneio de rugby Six Nations, que acontecem em fevereiro e março. Mas também não poderão participar de qualquer evento esportivo no país até 31 de julho de 2022, data final do estado de emergência no país.

Roland Garros em questão

Após ser expulso da Austrália por não provar estar vacinado contra a Covid, o tenista sérvio número 1 do mundo pode também ser impedido de participar do torneio de Roland Garros se não aceitar receber a imunização. Isso vai depender de quais serão as regras em vigor em solo francês daqui a quatro meses. O French Open será realizado de 22 de maio a 5 de junho.

De acordo com o presidente da Federação Francesa de Tênis (FFT), Gilles Moretton, a organização "trabalha em colaboração com as autoridades públicas, que especificarão as regras relativas ao recebimento de atletas estrangeiros não vacinados para nosso torneio no devido tempo".

(Com informações da AFP)

