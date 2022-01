Lyon rescinde contrato com zagueiro Marcelo, após brasileiro ser afastado da equipe

O zagueiro Marcelo (à dir.) está de saída do Lyon, após ter defendido as cores da equipe francesa por quase cinco anos. Na foto, Marcelo e Kylian Mbappé, do PSG, durante jogo do Campeonato Francês em 2021. JEFF PACHOUD AFP/Archives

Texto por: RFI 2 min

O Lyon anunciou nesta quarta-feira (26) que rescindiu seu contrato com o zagueiro brasileiro Marcelo Guedes, ex-jogador do Santos FC. Marcelo estava no Olympique Lyonnais desde 2017 e deveria ficar no clube até junho de 2023, mas vinha sendo perseguido pela torcida.